Moguć i scenarij iz noćne more: Evo što se može dogoditi nakon ostavke britanske premijerke

Foto: Getty Images / Reuters

Ostavka britanske premijerke Therese May koja stupa na snagu 7. lipnja znači nekoliko scenarija za izlazak Ujedinjenog Kraljevstva, a većina ih nije u interesu tamošnjim kompanijama. Prema kladionicama, najveće šanse za selidbu u Downing Street 10 ima Boris Johnson, nekadašnji ministar vanjskih poslova i jedna od vodećih pojavnosti kampanje za brexit 2016. godine, piše Reuters.

Ako Johnson postane premijer, sasvim je izgledno da će od Bruxellesa zahtijevati “tvrđi” sporazum o izlasku nego što ga je May ispregovarala. No, tvrđi pristup analitičari očekuju i od drugih kandidata, a spominju se Sajid Javid, Michael Gove te Jeremy Hunt. To bi dovelo do daljnje konfrontacije s Europskom komisijom i vijećem, a predviđeni rok britanskog izlaska 31. listopada i nije tako daleko. U tom slučaju Velika Britanija izašla bi iz Europske unije bez sporazuma. Za velike kompanije to bi bio scenarij iz noćne more.

Naime, iznenadni prekid trgovinskih veza pete svjetske ekonomije s Europom doveo bi do potresa u globalnim opskrbnim lancima, ocjenjuju analitičari za Reuters. Američka investicijska banka JP Morgan povisila je šansu za brexit bez sporazuma na 25 posto, dok francuski BNP Paribas je šanse povisio sa 20 na 40 posto.