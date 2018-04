U H&M-u će se ova odluka dobro pamtiti, to se nije dogodilo još od davne 1974. godine

FOTO: Reuters

Loši(ji) rezultati švedskog lanca trgovina odjećom H&M-a, koji je poslovnu 2017. završio s padom dobiti od 13% (1,56 milijardi eura, a cijena dionice pala je za 30%), odrazit će se i na smanjenje dividende, za oko 7,5%.

Dioničari će to rezanje dobro pamtiti, jer se H&M-u, zapaža Bloomberg, to nije dogodilo još od davne 1974. kad je kompanija i izašla na burzu. Uprava to još nije službeno potvrdila (šef odnosa s javnošću Nils Vinge najavio da će to biti uskoro) pa se tek može prognozirati, a na temelju procjena 27 analitičara koje je Bloomberg tražio za komentar, da će vrijednost dividende biti 8 švedskih kruna po dionici, tj. 77 eurocenti.

Tek jedan drži da će dividenda rasti, desetorica da će pasti, a ostali da će ipak ostati po starom. Simon Irwin iz Credit Suisse smatra da će biti manja za čak trećinu. Početkom godine još se mislilo da će biti 9,75 kruna, koliko ju je H&M uspijevao isplaćivati proteklih godina, no niža isplata se sad pokazuje neizbježnom.

Razlozi su otprije poznati - problem s prijelazom i većim fokusom na online trgovanje, te konkurencija, prije svega Inditexova Zara, koja se uspješnije prilagođava potrošačkim trendovima i novim navikama kupovanja.

Dosad je lanac za nagradu dioničarima davao barem polovinu neto profita, a kako mu je on pao, izvjesno je da će dividenda, ostane li 9,75 SEK, "pojesti" praktički svu dobit. Nastavi li se i ove godine pad dobiti, a neki upozoravaju da bi mogao za još 10%, i bude li povećanja ulaganja u online segment, koji H&M-u mora postati imperativ želi li se i dalje nositi sa Zarom, dosadašnji sustav dividendi doći će u pitanje jer će novca biti nedovoljno za namiriti apetite dioničara.

Povrat na uloženi kapital je s 21% na najnižoj razini u 16 godini, dok je razina duga na povijesno visokih 11,7 milijuna kruna.