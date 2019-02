Dvostruko veća mirovina za četiri milijuna ljudi u Njemačkoj?

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Uz odobravanje velikog dijela javnosti, liberali su se jedini pobunili protiv ove mjere.

Oko četiri milijuna njemačkih umirovljenika moglo bi uskoro dobiti dvostruko veću mirovinu! Naime, njemački ministar rada i socijalne skrbi Hubertus Heil predstavio je model “temeljne mirovine” (Grundrente), odnosno mirovine za dostojanstvenu starost.

Ideja izgleda ovako – svatko tko je 35 godina uplaćivao mirovinsko osiguranje imao bi mirovinu oko 900 eura, umjesto sadašnje najniže propisane mirovine od 424 eura mjesečno za osobe koje imaju 35 godina radnoga staža, uvećano za cijenu najma stana i režija. Oni s 40 godina staža dobivaju oko 500 eura mirovine, javlja Večernji list.

– Kao društvo to više ne smijemo prihvaćati. Tko je radio u skladištu ili kao frizerka 40 godina za minimalnu plaću sada ima 514 eura mirovine, i to za jedan čitav život teškoga rada. To smatram nepoštenim i nedostojanstvenim. Potrudit ću se da to bude puno više – kazao je ministar Heil za Bild i najavio i bonuse do 447 eura.

– Ostanimo na primjeru frizerke. One ne bi više primale 514 eura mirovine, nego 961 euro – rekao je Heil.

Mnogi Nijemci koji su odradili puni radni vijek primaju socijalnu pomoć jer im mirovina nije dostatna za život.



– Ne želim prihvatiti da ljudi koji imaju puni radni staž u starosti moraju državu moliti za socijalnu pomoć i da ih se stavlja u položaj onih koji nikada nisu radili. To je temeljno obećanje socijalne države i na to bi se ljudi ponovno trebali moći osloniti – kaže Heil, član socijaldemokratske stranke SPD koja je u velikoj koaliciji s demokršćanima CDU/CSU kancelarke Angele Merkel.

Milijarde eura iz proračuna za veće mirovine socijaldemokrati kane namaknuti povećanjem poreza za najbogatije.