Blizanci koji su na bitcoinima postali milijarderi

Prva virtualna valuta bitcoin odletjela je u nebo i približava se vrijednosti od 12.000 dolara, a među njezinim vlasnicima pojavili su se i prvi milijarderi.



Olimpijski veslači



Cameron i Tyler Winklevoss na sveučilištu Harvard stvorili su nešto što se zvalo ConnectU. Ideja je ove mreže bila da na nju dodajete svoje prijatelje, šaljete im poruke, obavještavate ih o tome što radite.

>> Bitcoin probija sve rekorde - u srijedu je njegova cijena premašila 12.000 dolara



Zvuči poznato? Sasvim sigurno. Jer, njihovu je ideju malo preradio netko tko se zove Mark Zuckerberg i na taj način stvorio – Facebook. Jasno, braća blizanci Winklevoss i njihov kolega Divya Narendra tužili su Zuckerberga i tužbu dobili, no uz odštetu od samo 65 milijuna dolara, kikiriki u odnosu na ono koliko danas Facebook vrijedi (tržišna vrijednost premašila je 500 milijardi dolara).



Ali, kada netko zna, onda zna. Braća, inače olimpijski veslači, kupili su te 2013. godine bitcoina za 11 milijuna dolara – tada je jedan bitcoin vrijedio nešto više od stotinu dolara. Nakon propasti dark weba Silk Road gdje se bitcoinom kupovalo i nedopuštena opojna sredstva, kupili su bitcoina za još milijun dolara. Sve to zajedno činilo je ukupno stotinu tisuća bitcoina, odnosno oko jedan posto koliko ih je u tom trenutku bilo na tržištu.

Uočila su braća kako bi bitcoin mogao probiti milijardu dolara u tržišnoj kapitalizaciji, dakle ukupnoj vrijednosti, pa su odlučila tome malo i pomoći vlastitim ulaganjem koje je to na kraju i omogućilo u ožujku 2013. godine. Svoju je prvu kupnju Cameron Winklevoss obavio na kasnije hakiranom japanskom webu za trgovinu bitcoinima Mt. Gox po cijeni od najmanje 91,26 dolara. U tom se trenutku kroz Mt. Gox obavljalo oko 80 posto svih transakcija bitcoinom. Kakav je potez to bio, svjedoči i podatak da je današnja tržišna kapitalizacija bitcoina više od 188,7 milijardi dolara. Ako su sve te bitcoine dvojica braće zadržala, danas im vrijede više od milijarde dolara, računajući prema jučerašnjem tečaju koji je iznosio nešto više od 11.600 dolara.



Tajanstveni Satoshi



No braća Winklevoss i sama ističu kako sasvim sigurno nisu najbogatiji bitcoinima. Analitičari tvrde kako je to najvjerojatnije sam otac bitcoina čiji se pravi identitet još ne zna, a poznat je po pseudonimu Satoshi Nakamoto. Procjenjuje se da ta osoba ima oko 980.000 bitcoina, preračunato – više od 11 milijardi dolara.