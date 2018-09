VIDEO: Pogledajte izvrstan spot za kontroverznu kampanju Nikea zbog koje mnogi spaljuju svoje tenisice

FOTO: Reuters

Nike je poznat po tome da dosta ulaže u svoje marketinške kampanje i njihovi reklamni spotovi uglavnom imaju snažne motivacijske poruke. No, prema pisanju svjetskih medija, ovo je možda jedan od njihovih najboljih uradaka u posljednjem razdoblju. Svakako spot valja pogledati zbog njegove snažne poruke.

Priča oko kampanje i reakcije na nju krenule su još objavom prve fotografije kampanje. Nike je za zaštitno lice izabrao bivšeg igrača San Francisco 49-ersa Colina Kaepernicka, prvog igrača NFL-a koji je 2016. kleknuo za vrijeme sviranja nacionalne himne prosvjedujući protiv rasizma. On je postavio je svoju crnobijelu fotografiju na društvenim mrežama u ponedjeljak prikazujući logo Nikea i geslo "Just do it" uz tekst: "Vjerujte u nešto. Čak i ako to znači žrtvovanje svega". Igrač se našao na udaru desničara i samog američkog predsjednika Donalda Trumpa. Premda su se s njim solidarizirali brojni sportaši pritisci na njega bili su veliki. Trenutno ne igra ni za jednu momčad NFL-a.

Stoga ne čudi da je i Nikeova kampanja izazvala kontroverze, te da je došlo do poziva na bojkot te tvrtke kao i masovnog spaljivanja Nike tenisica te dijeljenja tih snimaka po društvenim mrežama.

Dionice Nikea Inc. pale su za 2 posto u utorak nakon što su pozivi na bojkot diva sportske odjeće dobili zamah na društvenim mrežama. No, nakon dva dana pada dionica Nikea danas je zabilježila blagi oporavak i moglo bi se dogoditi da je Nike pogodio pravu mjeru i napravio odličan marketinški, ali i značajan društveno-politički potez.