Iza učestalog javnog spaljivanja popularnih Nike tenisica stoji mračna priča

Foto: twitter

Dionice Nikea Inc. pale su za 2 posto u utorak nakon što su pozivi na bojkot diva sportske odjeće dobili zamah na društvenim mrežama jer je Nike izabrao Colina Kaepernicka za lice oglasa kojim se obilježava 30. obljetnica gesla "Just do it".

Bivši igrač San Francisco 49-ersa, Kaepernik, prvi igrač NFL-a koji je kleknuo za vrijeme sviranja nacionalne himne prosvjedujući protiv rasizma, postavio je svoju crnobijelu fotografiju na društvenim mrežama u ponedjeljak prikazujući logo Nikea i geslo "Just do it" uz tekst: "Vjerujte u nešto. Čak i ako to znači žrtvovanje svega".

Believe in something, even if it means sacrificing everything. #JustDoIt pic.twitter.com/SRWkMIDdaO — Colin Kaepernick (@Kaepernick7) September 3, 2018

Kad su Kaepernicka, koji je svojim činom izazvao bijes desničara, pitali zbog čega nije ustao za vrijeme izvođenja himne, rekao je kako se radi o njegovom prosvjedu zbog niza policijskih ubojstava nenaoružanih crnaca. Nogometaš je cijele sezone nastavio klečati tijekom izvođenja himne, a iako sljedeće sezone nije potpisao ni za jedan klub, nekolicina drugih nogometaša je potaknuta njegovim primjerom nastavila s istom praksom, podsjeća Index.

Hashtag #NikeBoycott bio je u središtu pozornosti mnogih korisnika Twittera u utorak ujutro koji su objavili fotografije na kojima se vidi kako pale i kidaju obuću i odjeću tvrtke Nike.

"Najprije me@NFL prisilio da biram između svog omiljenog sporta i svoje zemlje. Nakon toga me @NFL prisilio da biram između svojih omiljenih tenisica i svoje zemlje. Otkad su američka zastava i američka himna postale uvredljive?", napisao je u tvitu korisnik @sclancy79 koji je proslijeđen 16.000 puta.

Bilo je i onih koji su zauzeli pozitivan stav prema Nikeu: "Dragi @Nike, poštujem to što stojiš uz @Kaepernick7, poručuje Casey Neistat u svojem tvitu.

Nike, koji je u ponedjeljak potvrdio da je Kaepernick dio kampanje te ga nazvao "jednim od inspirativnih sportaša svoje generacije" zasad nije komentirao događaj.