VIDEO: Nova igra koja može zaraditi milijarde

Apex Legends je sličan Fortniteu, gdje se igrači međusobno bore do zadnjeg preživjelog, besplatan je za igranje, a mogu se kupiti virtualni predmeti. Na njima će upravo EA zarađivati ​​novac.

CIjena dionice EA-a skočila je za 16 posto 8. veljače, kada je tvrtka objavila da Apex Legends ima 10 milijuna igrača, nakon samo 3 dana od lansiranja igre, prenio je CNBC.

Potom su dionice opet skočile 12. veljače za 8 posto kada je EA izvijestila da je igra dobila 25 milijuna igrača.

Nova free-to-play igra raste brže od masovno popularnog Fortnitea, a investitori su uzbuđeni zbog potencijala zarade tvrtke EA.

Wall Street voli ove vrste igara jer su besplatne za svakoga tko igra, što privlači veliki broj igrača, ali mogu zaraditi milijune dolara putem "mikro transakcija" gdje igrači troše po par dolara tu i tamo na virtualne predmete.

Sve to vrijeme provedeno u igranju plaši druge tvrtke koje se bore za pozornost ljudi. Netflix je u siječnju izjavio da se više boji Fortnitea, nego da mu gledatelje preuzmu streaming konkurenti, kao što su YouTube i Disney.

Fortnite je lansiran u srpnju 2017., a do srpnja 2018. ostvario je više od milijardu dolara. Donio je 100 milijuna dolara samo u 90 dana nakon što je lansiran na iPhoneu.

Apex Legends je dostupan za PC, Xbox One i PlayStation 4. Za razliku od Fortnitea, još ga ne možete igrati na pametnim telefonima ili tabletima.

Virtualni proizvodi

Obje igre omogućuju igračima da kupuju različite stvari ili izgled oklopa.

Ove virtualne proizvode kupujete s V-Bucksima u Fortniteu ili Apex kovanicama u Apex Legends. Količina od 1.000 virtualnih kovanica košta 9,99 dolara u stvarnom novcu na obje platforme.

Što više uložite više i dobijete. Na primjer, ako kupite 10.000 novčića u Apex Legends za $ 99.99, dobit ćete 1.500 kovanica besplatno. Dobivate bonus od 13.500 V-Bucksa za $ 99.99 u Fortniteu. To je ključna komponenta igre koja donosi novac.

No bez obzira na to koliko potrošite, nema načina da kupite moć ili vještinu kojom bi bili bolji od drugog igrača. To je ono što ih čini privlačnijim od drugih igara.

Konačno, obje igre imaju pretplatu koja se zove "Battle Pass". Time dobivate pristup sezonskim artiklima. Fortniteova Battle Pass košta 950 V-Bucksa, ili nešto manje od $ 10 u stvarnom novcu. Apex Legends, u vrijeme objavljivanja, još nije objavila cijenu svojeg, ali uskoro hoće.

Hoće li Apex zaraditi mnogo novca kao Fortnite?

Čini se da investitori tako misle.

Dionice EA potonule su 6. veljače za 13 posto nakon što se u tvrtki govorilo o "intenzivnoj konkurenciji" na tržištu igara i izvijestilo da nije ostvaren planirani prihod za treći fiskalni kvartal 2019. godine.

No samo dva dana kasnije investitori su zaboravili na to, nakon vijesti da su igrači pohrlili igrati novu EA igru.

Apex Legends ima potencijal da donese stotine milijuna dolara ili čak više od milijarde, baš kao što Fortnite donio svojoj tvrtki Epic Games.

Iako je igra već privukla više od 25 milijuna igrača, ostaje još puno toga za napraviti kako bi se ostvario uspjeh Fortnitea. Poput razvijanja dodatnih platformi, kao što je već spomenuto omogućavanje da se igra i na pametnim telefonima.