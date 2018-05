Odjel automatizacije industrijskih pogona podupro Siemensove tromjesečne rezultate

FOTO: Reuters

Neto dobit grupe poskočila je u razdoblju od siječnja do ožujka 39 posto, na nešto više od dvije milijarde eura.

Prihodi su stagnirali na razini istog prošlogodišnjeg razdoblja kada su iznosili 20,1 milijardu eura.

Grupa je ipak izvijestila o nešto manjoj vrijednosti zaprimljenih narudžbi s obzirom na prigušenu potražnju za najskupljim proizvodima poput turbina za vjetroelektrane.

"Većina dijelova našeg poslovanja a posebno naš digitalni asortiman pokazala je impresivne rezultate i na poslovnoj je razini više nego nadoknadila strukturne izazove u proizvodnji struje iz fosilnih goriva", kazao je izvršni direktor Joe Kaeser.

U odjelu opreme za elektrane prihodi su potonuli 28 posto, što u Siemensu pripisuju "strukturno" slabijoj potražnji zbog okretanja svijeta obnovljivim izvorima energije.

Stoga je Siemens u odjelu Power & Gas ukinuo nekih sedam tisuća radnih mjesta, pri čemu je moćni sindikat IG Metall jučer ishodio obećanje uprave da će zadržati tvornicu Berlin Dynamowerk i onu u Goerlitzu na granici s Poljskom.

Ostali dijelovi poslovanja njemačke grupe bilježili su mješovite rezultate pa je tako u odjelu opreme za vlakove dobit porasla 10 a u odjelu automatizacije industrijskih postrojenja 40 posto.

U odjelu vjetroturbina Siemens Gamesa dobit je pak smanjena, kao i u odjelu medicinskih uređaja Healthineers.

Grupa je povisila procjenu dobiti po dionici u cijeloj fiskalnoj godini sa 7,20 do 7,70 na 7,70 do 8,00 eura. Očekuju također 'umjereni' rast prihoda prilagođenih za valutne tečajeve i prodaju odnosno kupnju imovine i profitnu maržu u industrijskim aktivnostima u rasponu od 11,0 do 12,0 posto.