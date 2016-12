LG slavi 10 godina prisustva na hrvatskom tržištu

Foto: foto press

Televizor je postao istinsko središte zabave u domu, ali i važan ukras interijera, poručio je direktor hrvatskog predstavništva LG Electronics Mario Medved u razgovoru povodom desete godišnjice prisustva ove korejske elektroničke kompanije na našem tržištu. Predstavljaju li drugi ekrani, poput tableta ili mobitela, visoku konkurenciju tradicionalnoj kućanskoj elektronici, kao i ima li mjesta inovaciji u sektoru gdje kupci vjeruju isključivo već korištenim aparatima te kakvi su prodajni rezultati godine na izmaku, otkrio je Poslovnom dnevniku.

Možete li ukratko naznačiti koliko su se potrošačke navike u ovom razdoblju promijenile? Ne samo varijacije kupovne moći, već i ukusi potrošača?

Mogli bismo reći da smo prije 10 godina bili jednom nogom u analognom dobu. Primjerice, na početku stoljeća većina naših kućanstava imala je CRT televizore, dok je danas situacija posve drukčija i najnovije tehnologije, poput naših OLED televizora, sve češće ulaze u domove hrvatskih potrošača. Zbog ubrzanog razvoja i implementacije tehnoloških inovacija te jasnog trenda digitalizacije i naše je društvo definitivno postalo više potrošačko. Pod tim mislim da potrošači u Hrvatskoj često kupuju nove mobitele, proizvode za kućnu zabavu, ali i kućanske aparate, čak i kada nisu došli do kraja svog životnog ciklusa – samo kako bi iskusili prednosti koje donose nove tehnologije. Ovdje sad govorimo o prosječnim ciklusima od nekoliko godina, a ne više desetljećima, iako su proizvodi sve kvalitetniji.

Kakvi su trendovi prodaje televizora - u digitalnoj revoluciji kada korisnici koriste više ekrana istovremeno, pri čemu se sadržaji sada mogu gledati i na mobitelima s većim ekranima, tabletima - kako se LG prilagođava novim uvjetima na tržištu?

S obzirom na to da, osim naprednih tehničkih karakteristika, upravo dizajn igra veliku ulogu kod odluke o kupnji, LG-evi televizori jako uspješno objedinjuju obje komponente. Osim inovativnih tehnologija zaslužnih za najkvalitetniji prikaz slike te lako povezivanje s drugim uređajima, korisnicima naših televizora nudimo i intuitivno sučelje, jednostavno rukovanje i bezbroj dodatnih aplikacija te sadržaja koji TV uređaj pretvaraju u multimedijalno čvorište. Time televizor postaje jednakopravan član digitalnog ekosustava modernog korisnika ili obitelji.

Vjerujem da čitatelje zanima i koji su najpopularniji modeli LG televizora, mobitela?

Iako smo u godini koja je na samom kraju lansirali puno uzbudljivih proizvoda u svim našim segmentima, uključujući zapaženi flagship pametni telefon G5, usudim se reći da su televizori, točnije naši novi OLED 4K TV-i s najboljom slikom i vrhunskim dizajnom, ono po čemu ćemo najviše pamtiti 2016. OLED je nasljednik i plazma i LCD tehnologije jer objedinjava njihove dobre osobine, a nema nedostataka. U LG-u duboko vjerujemo da je OLED tehnologija budućnost TV-a, a mi je nudimo već danas i to po sve prihvatljivijim cijenama. Tako danas početni modeli OLED televizora postupno dostižu cijene LCD UHD televizora visoke klase, pa vjerujemo da bi OLED-i u sljedećih nekoliko godina po prodajnim rezultatima trebali nadmašiti LCD TV-e.

Koja je formula uspjeha LG na globalnom tržištu, ali i na našem?

Smatram da je formula u tome što se usudimo inovirati. Idealni primjeri su naš modularni mobitel G5, hladnjak LG SIGNATURE koji automatski otvara vrata kad mu se korisnik približi ili naš najnoviji robotski usisivač koji svog vlasnika ljubazno zamoli da se pomakne ako mu se nađe na putu. Popis je dug, ali činjenica je da se prilagođavamo promjenama i potrebama potrošača – tako da uređaje opremamo funkcijama koje život čine uistinu lakšim. Kad je riječ o prodajnim rezultatima, LG Electronics je u trećem tromjesečju 2016. ostvario prodaju u vrijednosti 11,8 milijardi američkih dolara te dobit iz poslovanja u iznosu 252,7 milijuna dolara. Ovo je posljedica odličnih performansi na području kućanskih aparata i klima-uređaja, i to upravo na europskim tržištima, ali i povećanja profitabilnosti kod proizvoda za kućnu zabavu – taj je segment ostvario operativnu dobit od 340,4 milijuna američkih dolara, najveću u svojoj povijesti. Ovo se može smatrati odrazom dobre prodaje OLED i Ultra HD televizora, što očekujemo i na našem tržištu u nadolazećim kvartalima. Općenito, globalni rezultati se reflektiraju i na naše tržište, s tim da bih istaknuo da kod nas odlične rezultate bilježe segmenti monitora i klima-uređaja.

Koliko su vam, kao lideru potrošačke elektronike, važne inovacije? Recimo, govoreći o kućanskim aparatima, većini kupaca je bitna tradicija, ali i kvaliteta. Koliko tu ima prostora za inovacije?

Kao i svakoj kompaniji iz segmenta potrošačke elektronike, inovacije su u srži onoga što radimo. No, kod nas je situacija ipak malo drugačija. Imamo ogromna ulaganja u istraživanja i razvoj, iz godine u godinu smo među prvih 10 kompanija u svijetu po broju patenata (primjerice u 2015. smo ih imali 2.242), ali nama je bitno tu tehnologiju donijeti u dnevne sobe. Opet se vraćam na to – inovacija nema smisla ako život korisnika ne čini lakšim i boljim. To smo uspjeli s OLED televizorima, prvi smo ih komercijalizirali, cijene im padaju, bilo tko u Hrvatskoj tko se odluči za takvu investiciju može imati ultimativnu kvalitetu slike u svom domu. Naša dizalica topline Therma V, također dostupna u Hrvatskoj, svojim inovativnim značajkama premašuje konkurente proizvode istog tipa i – što je najvažnije – predstavlja uštedu od 60% u usporedbi s uljnim bojlerom, a pritom se emitira 50% manje CO2. Imamo i perilice rublja koje skraćuju uobičajeni program pranja na samo 59 minuta jer smo svjesni da uslijed brojnih obveza ili dugog radnog vremena pranje rublja na red dolazi tek u kasnim večernjim satima. Popis je ponovno dug, a zaključak isti – bitno je pratiti potrošače i njihov životni stil te im de prilagoditi. Istovremeno, bitno je pružiti kvalitetu, zato osiguravamo 10 godina jamstva na inverterski kompresor u našim hladnjacima i klima-uređajima ili Direct Drive motor u perilicama rublja. Zato smatram da tu uvijek ima prostora za promjene, svi volimo ići na bolje, svi želimo da nam je svakodnevica jednostavnija.

Kakva su očekivanja za sljedeću godinu? Kakvi su rezultati godine koja je uskoro iza nas?

Prodajni rezultati LG-a Hrvatska u 2016. godini bili su iznad očekivanja i možemo ustvrditi da smo zadovoljni. Primjerice, u prvih 6 mjeseci 2016. prodaja LG-evih OLED televizora se globalno utrostručila, u usporedbi s istim razdobljem lani, a u kategoriji televizora sa zaslonom od 55 inča i većih, OLED-i zauzimaju otprilike 20% ukupnog volumena prodaje. Uvjereni smo da ćemo nastaviti rasti u svim proizvodnim segmentima, uključujući televizore, klimatizacijske uređaje, ali i poslovna rješenja zbog najavljenog velikog rasta investicija u turistički, odnosno smještajni sektor.

Na što ste u vašoj 10-godišnjoj karijeri u LG Hrvatska, najviše ponosni?

LG je u Hrvatskoj prije jednog desetljeća više-manje bio sinonim za klima-uređaje dok je danas jedan od najprepoznatljivijih, ali i najpopularnijih brendova televizora, monitora, mobilnih uređaja i kućanskih aparata. To nije bilo lako postići jer je trebalo uložiti mnogo truda te osigurati posvećenost cijelog mog tima i podršku vjernih, pouzdanih partnera i suradnika. U deset godina lansirali smo uistinu mnogo uzbudljivih, naprednih i inovativnih proizvoda te sudjelovali u brojnim projektima, uključujući one društveno-odgovorne kad smo donacijama pomogli 40 poplavom pogođenih obitelji s područja Gunje ili čistili divlja odlagališta u NP Plitvička jezera. Zapravo sam upravo na njih možda najviše ponosan.