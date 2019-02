Krizni sastanak: Kako je Volkswagen napravio radikalan zaokret

Foto: Malte Ossowski/DPA/PIXSELL

U korporaciji VW su napravili plan nove strategije razvoja kojim namjeravaju postati globalan lider u proizvodnji električnih automobila, piše Reuters.

Njemački će gigant uložiti u svoju budućnost 80 milijardi eura (91 milijardu dolara), kako bi izgradio pogone u kojima će masovno i profitabilno proizvoditi električna vozila.

Krizni sastanak o budućnosti brenda

Najveća promjena strategije u 80 godina postojanja Volkswagena započela je na kriznom sastanku, održanom tijekom vikenda u gostionici Rothehof u Wolfsburgu, 10. listopada 2015., naveli su viši rukovoditelji kompanije za Reuters.

Na sastanku, koji je vodio tadašnji šef brendiranja VW Herbert Diess, devet top menadžera okupilo se kako bi raspravljali o idućim koracima, nakon što su regulatori objavili da je kompanija varala u vezi emisija plinova dizelskih motora. Skandal je kompaniju koštao ugleda i više od 27 milijardi eura kazni.

"Bila je to intenzivna rasprava, kao i spoznaja da bi to mogla biti prilika, samo ako skočimo dovoljno daleko. To je bila početna sesija planiranja o tome kako realizirati ideju proizvodnje električnih automobila. Zapitali smo se: koja je naša vizija budućnosti brenda? Sve što vidite danas je povezano s tim”, rekao je Juergen Stackmann, član uprave tvrtke VW za prodaju.



Samo tri dana nakon sastanka upravnog odbora VW brenda, Volkswagen je najavio planove za razvoj platforme za električna vozila. Plan za masovnu proizvodnju pristupačnog električnog automobila, pokrenut je pod kodnim nazivom MEB.



Mjesecima nakon što je 2015. godine eksplodirao skandal s dizelskim motorima VW-a, smatralo se kako je to isključivo problem VW-a. Međutim, regulatori su otkrili da i motori drugih proizvođača imaju prekomjerne emisije, što je dovelo do razmišljanja o promjeni strategije proizvodnje cijelog sektora automobilske industrije.

Negativac želi postati pozitivac

Sada će "negativac" iz dieselgatea vjerojatno postati najveći proizvođač električnih automobila na svijetu u nadolazećim godinama.

"Odluka o prenamjeni tvornice Emden (u Donjoj Saskoj) za izgradnju električnih automobila nikada se ne bi dogodila bez spomenutog sastanka", rekao je Stackmann.

Međutim, puni opseg VW-ovih ambicija otkriven je tek prije dva mjeseca, kada je kompanija obećala potrošiti 80 milijardi eura za razvoj električnih vozila i kupnju baterija.

S 40.000 u 2018. godini, tvrtka planira povećati godišnju proizvodnju električnih automobila na 3 milijuna do 2025. godine.

Riskantna oklada



S obzirom na to da regulatori i zakonodavci, više nego kupci, diktiraju kakva vozila mogu na cestu, analitičari u Deloitteu su naveli da bi automobilska industrija mogla proizvesti 14 milijuna električnih automobila za koje ne postoji potražnja potrošača.



Tako da se radi o strategiji koja se može opisati kao oklada na sve ili ništa i to na duži rok. VW, čiji će ID električni automobil stići u salone do 2020., postavio je rok za okončanje masovne proizvodnje motora s unutarnjim izgaranjem. Posljednja generacija benzinskih i dizelskih motora razvijati će se do 2026. godine.



Arndt Ellinghorst, analitičar iz tvrtke Evercore ISI, izjavio je kako bi klađenje na električna vozila moglo biti rizično jer kupci do sada nisu željeli posjedovati automobile ovisne o uličnim objektima za punjenje.



"Što ako ljudi još nisu spremni za posjedovanje električnih vozila? Pitanje je i hoće li njihovo usvajanje biti isto u SAD-u, Europi i Kini?", naveo je.



S druge strane je podsjetio kako su propisi o emisiji plinova u EU i Kini učinili usvajanje električnih vozila neizbježnim te da bi rano pokretanje industrije u tom smjeru, iako rizično, moglo rezultirati nagradom.

I drugi ulažu u proizvodnju e-vozila

Velika izdvajanja za proizvodnju električnih automobila najavili su i drugi vodeći proizvođači automobila, ipak znatno manje nego Volkswagen koji velikim ulaganjem želi postati proizvođač broj 1 u svijetu.

Najbliži konkurent, njemački Daimler, najavio je izdvajanje 42 milijarde dolara. General Motors, prvi američki proizvođač automobila, izjavio je kako planira potrošiti ukupno 8 milijardi dolara na električna i samovozeća vozila.

Iz konzorcija Renault-Nissan-Mitsubishi poručili su krajem 2017. da će do 2022. godine potrošiti 10 milijardi eura na razvoj električnih i autonomnih automobila.