Kako je posrnuo jedan od najpoznatijih brendova ženskog donjeg rublja: Propustili su ključnu promjenu u pristupu

Tvrtka Victoria's Secret izvijestila je da će ove godine zatvoriti 53 trgovine u Sjevernoj Americi, još više u odnosu na 30 zatvorenih trgovina prošle godine, izvijestio je Business Insider.

Victoria's Secret kritizirana je zbog nedostatka inkluzivnosti, dijelom zbog komentara koje je dao direktor marketinga Ed Razek u intervjuu za Vogue prošle godine.

Pozitivnost za sve dimenzije ljudskog tijela i zaustavljanje seksizma

Brendovi poput Aerie i Rihanninog donjeg rublja Savage X Fenty zauzeli su pozitivniji stav prema dimenzijama i marketingu.

Victoria's Secret optužena je da se ne prilagođava promjenama i novoj filozofiji mode koja nije ograničena samo na stvaranje odjevnih predmeta za vrhunske supermodele. Nova filozofija naime uključuje stvaranje odjevnih predmeta i za starije ili punije ljude.

Victoria’s Secret se našla u problemima i zbog društvenog pokreta #MeToo, kojim se želi prekinuti praksa seksizma, zlostavljanja žena i njihovog tretiranja kroz prizmu seksualnih objekata.

Kritičari tvrtke ustvrdili su da se ona ne prilagođava tim društvenim promjenama i da je marketing s modnom pistom na kojoj se izmjenjuju najljepše manekenke svijeta - zastarjeli koncept, kao i njihove slike na reklama u trgovinama.

Novi brendovi u trendu s novim pogledom na ljudsko tijelo i žene

S druge strane, drugi brendovi kao što je American Eagle's Aerie, pokrenuli su više pozitivnih kampanja vezanih uz prihvaćanje različitih ljudskih tijela. U njima pak nisu koristili prepravljene i dorađene fotografije. Od 2014. to im je donijelo popularnost. Dok je tvrtka Aerie posljednjih godina imala eksplozivan rast, Victoria's Secret polako je bilježila pad prodaje.

Nakon zadnjeg predstavljanja modela na modnoj pisti u studenom, Victoria's Secret se našla pod kritikom javnosti jer je Ed Razek, glavni marketinški stručnjak, dao neke kontroverzne komentare o plus-size i transseksualnim modelima.

To je izazvalo veliko ogorčenje na internetu, a gledanost showa je pala u odnosu na prošlogodišnji.

Sve više se pojavljuje i novih brendova koji su shvatili da u donjem rublju leži prava poslovna prilika. Također, uvidjeli su da ako pozitivno promiču raznolikost ljudskih tijela, poput spomenutog American Eagle's Aeriea, ostvaruju veliki uspjeh.

Potreban zaokret u filozofiji i marketingu, ali i veća kvaliteta proizvoda

I tako novi brendovi kao što su ThirdLove, Lively i Rihanna čak imaju vlastitu liniju rublja, u pokušaju da popune prazninu koju je stvorila Victoria's Secret.

“Mislim da su zatvaranja trgovina očito početak. To je rješavanje hitnijeg problema opadajuće prodaje. A onda pomislim da se sve svodi na marketing. To je ono prema čemu su ljudi najkritičniji u ovom trenutku. Dakle, ako su htjeli preoblikovati svoju modnu reviju i način na koji se radi, i uvesti više veličina te biti inkluzivniji, mislim da bi to moglo ostvariti dobre rezultate”, komentirala je analitičarka Business Insidera Mary Hanbury.

“Ali tu je i argument da zapravo nije riječ o marketingu, nego o kvaliteti. Kupci su osjetili da je kvaliteta odjeće opala, tako da je to očito i veći problem koji treba popraviti”, dodala je.