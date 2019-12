Napustila radno mjesto kako bi ostvarila svoj san: U Vukovaru otvorila hotelčić s nekoliko soba i - uspjela je

Foto: Vila Rosa

Da pozitivnih poslovnih priča u Hrvatskoj ima, ali i da se isplati riskirati kako se pokrenuo vlastiti biznis, svjedoči primjer profesorice Aleksandre Zrinušić iz Osijeka koja je nakon što se bavila raznim poslovima u struci i van nje odlučila krenuti u 'poduzetničku avanturu'. Naime, već godinu dana vlasnica je predivnog turističkog objekta u Vukovaru 'Vila Rosa' koji se nalazi uz sam Dunav, a kojeg smo posjetili kako bi nam sama vlasnica ispričala kako je došlo do ostvarenja dugogodišnjeg sna.

Aleksandra je po struci profesorica hrvatskoga jezika i književnosti, pa je tako nekoliko godina radila u struci, a bila je i ravnateljica ustanove za obrazovanje odraslih, kao i stručno-pedagoški voditelj. Ipak, njezino posljednje radno mjesto obuhvaćalo je nekoliko raznovrsnih poslova - za malu tvrtku iz Osijeka bila je lektorica poslovnog časopisa, novinarka, voditeljica edukacijskog centra, održavala je web stranicu tvrtke, radila dio marketinga i prodaje...

U Vukovaru stvari idu nabolje

- Budući da volim raznovrsnost, posao mi je bio zanimljiv, no s godinama se obim poslova povećavao, svakodnevno sam putovala na posao iz Vukovara u Osijek, tadašnji uvjeti mi više nisu odgovarali i odlučila sam dati otkaz. U tom trenutku nisam imala rezervni plan, no prevladao je onaj osjećaj koji se javio, da je vrijeme da odem, nakon gotovo osam godina. U naredne dvije godine bila sam nezaposlena, uz honorarne poslove pisanja različitih tekstova i poslove lekture/korekture koje sam obavljala ugovorno. No znala sam da ću se morati okušati u poduzetništvu i čekala sam priliku koja je došla u prosincu prošle godine, kada sam otvorila obrt za usluge smještaja. Velika sreća je bila što sam imala mogućnost iskoristiti poticaje za samozapošljavanje HZZ-a, koji su doista prava pomoć za prvu godinu poslovanja i siguran start, kaže Aleksandra kojoj je u početku dosta pomogao Ured državne uprave s kojima je ima vrlo dobra iskustva vezana uz dokumentaciju za poticaje, kategorizaciju objekta i predaju poslovnog plana.

Kad smo je pitali o trenutnoj poduzetničkoj klimi u Vukovaru, Aleksandra ističe kako postoji pomak nabolje posljednjih godina.

- Grad kao da je dodatno živnuo, što me raduje. Ja sam se u Vukovar doselila iz Osijeka prije desetak godina, i stvarno je vidljiv velik napredak, čak i usporedbom samo vizualno, pogledom na grad i infrastrukturu, kaže naša sugovornica te objašnjava zašto i kako se odlučila na ugostiteljstvo, i zašto baš 'Vila Rosa'.

- Cijeloga života željela sam imati hotelčić s nekoliko soba, i to mi se ostvarilo, otkriva Aleksandra za Poslovni dnevnik. Objekt Vila Rosa do prosinca prošle godine vodila je obitelj Andrejev, koji su bili kategorija privatnih iznajmljivača, jer je objekt u njihovom vlasništvu. Budući da su se odlučili umiroviti, tražili su nekoga tko bi objekt uzeo u zakup, te se bavio istom djelatnošću. Zahvalna sam im što su odabrali mene, jer su imali dosta drugih ponuda, te mi tako dali priliku da konačno pokrenem nešto svoje, otvorim obrt i krenem u ovu divnu poslovnu avanturu. Prije nego sam službeno počela raditi, bila sam na obuci kod gospođe Nediljke Andrejev, koja je cijeli život provela u ugostiteljstvu u Njemačkoj, te sam prošla najbolju moguću školu vezano uz pripremu soba za goste, posluživanje, itd. O tome govori i nagrada za najbolju djelatnicu u kategoriji Privatni iznajmljivač, koju je gospođa Nediljka dobila od Hrvatske turističke zajednice 2014. godine.

Svaki dan na posao s osmijehom



Pitali smo vlasnicu da nam kaže riječ-dvije i o samom objektu, ali i o reakcijama gostiju kojih, kako se čini, ne manjka.



- Gosti su najzanimljiviji dio ovog posla. Volim raditi s ljudima, tako da je vrlo zabavno pratiti njihove reakcije i dojmove. Vila Rosa ih uglavnom oduševi interijerom, jer ne očekuju, gledajući izvana, takvu preobrazbu. Gotovo je ista reakcija gostiju i na grad. Uglavnom imaju dojam da se ništa ne događa, da su ljudi depresivni, i volim promatrati kako se ta slika mijenja u njihovim očima. Tijekom godine u gradu se izmjenjuju različita događanja, i nije istina da se ništa ne događa osim obilježavanja Dana sjećanja i Vukovar film festivala, kako misli većina posjetitelja.

Prema Aleksandri, Vukovar bi trebao imati više ljudi u gradu - i stanovnika i posjetitelja. No, kaže da Vukovar ima svijetlu budućnost, koja se neće dogoditi sutra, ali vremenom i upornošću, sigurno hoće. Proći će dosta vremena da se dostigne prijeratno stanje, ukoliko to uopće i bude moguće. No ne treba se prestati truditi. Sve je moguće, poručuje vlasnica 'Vile Rose', kojoj ne manjka optimizma, ali je svjesna da je pred njom još jako puno posla.

- Očekuje nas još ulaganja, u fasadu, vanjske terase i dvorište, no s vremenom i postupno radujemo se svakom novom poslu.

Ali ipak, iza nje je uspješna poslovna godina, a Aleksandra ne može sakriti zadovoljstvo. Iako kod nje sezona traje 365 dana, godišnji odmor joj je praktički nepoznat pojam, kaže da svaki dan ide na posao sa osmijehom.

- Najvažnije mi je da su gosti zadovoljni uslugom - to mi je najveća motivacija. Budući da sam ove godine aktivirala i društvene mreže te Booking, ondje i izravno mogu pratiti komentare i ocjene gostiju. A ocjene su za sada izvrsne. Voljela bih da ovaj posao mogu raditi zauvijek, kaže nam na kraju radišna i optimistična Aleksandra Zrinušić.