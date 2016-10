Najveći ICT analitičar Gartner prepoznao hrvatski startup

Foto: Thinkstock

Hrvatski softverski startup TradeTicity, koji se na tenderima za serijalizaciju (jedinstveno digitalno označavanje) lijekova velikih farmaceutskih kompanija diljem Unije natječe uz bok s najvećom europskom softverskom kompanijom SAP-om te nizom velikih američkih konkurenata, dobio je još jednu potvrdu svoje kvalitete i time priliku da se probije do većih korisnika.

Nakon što je sredinom travnja TradeTicityjev softver CureSync analitička kuća IDC stavila na popis deset najboljih u svojoj kategoriji na svijetu, u ponedjeljak je to učinila i najveća svjetska ICT analitička kuća Gartner. TradeTicity objavio je da ga je Gartner uvrstio u izvještaj "Tržišni vodič za treking i serijalizacijske softverske proizvode za biomedicinu". Lidija Pozaić, izvršna direktorica TradeTicityja, kaže da su, nakon što im je IDC postavio njihov softver CureSync na popis deset najboljih na svijetu, primijetili da više ne moraju oni zvati korisnike i partnere već da je situacija postala obrnuta.

Pozaić Trenutačno radimo desetak implementacija našeg softvera po Europi, a umjerena očekivanja za 2017. su utrostručenje prodaje.

Potvrda kvalitete

"Štoviše, u Poljskoj, gdje smo isprva sami ušli na tržište, dobili smo poziv od jedne njihove velike tvrtke partnera i tamo nam je krenulo jako dobro. Sada kad nas je prepoznao i Gartner očekivanja su mi još veća. Mislim da će nam ovo otvoriti vrata za najveće igrače", kaže Pozaić. Velikih igrača, kojima će trebati rješenja za serijalizaciju kojima se želi spriječiti prodaja krivotvorenih lijekova, samo u Uniji više je od 3500. I to ne računajući veledrogerije i ostale igrače u lancu od proizvodnje do ljekarni, koji će do veljače 2019. godine morati zbog regulative uvesti takve IT sustave.

"U farmaciji se sve mjeri u trošku po tableti, ali svejedno, ako niste veliko ime i nemate neko priznanje, teško se probiti i zato je za nas Gartnerovo priznanje jako važno i mnogo govori i o izazovima koje imamo u prodaji našeg rješenja jer nije se mala stvar boriti za korisnike uz bok s najvećom softverskom tvrtkom u Europi", kaže Pozaić. Navodi da stoga na tržištu u pravilu nastupaju u partnerstvu s velikim igračima poput IBM-a i Asseco SEE-a. Potražnja za serijalizacijom pak je globalna. Tako je inicijalno tim, koji čine Pozaić, Vjekoslav Benussi i Maks Starjher, tvrtku osnovao u SAD-u i planirao se prvo širiti na brazilsko tržište. Naknadno su se usmjerili na europsko tržište, a kako im je baza u Hrvatskoj, željeli su jaku prisutnost u JI Europi.

Velika očekivanja

U lipnju je domaći startup potpisao prvi ugovor o serijalizaciji u Hrvatskoj, s PharmaS-om, kojim mu je ujedno postao prva službena referenca, ali i prvi posao serijalizacije u Hrvatskoj općenito. U Hrvatskoj, dodaje Pozaić, u tijeku su još dva velika tendera u privatnom sektoru. S druge strane, država zasad, unatoč najavama da će to biti u rujnu, još nije operativno krenula u stvaranje nacionalnog repozitorija. Pozaić dodaje da to i nije presudno. "Ovakvi projekti obično traju šest do devet mjeseci, s tim da u slučaju države to može trajati i mnogo kraće jer je sustav kakav će trebati država jednostavniji od onoga koji trebaju privatni igrači", kaže Pozaić.

TradeTicity ima još urede u SAD-u, Velikoj Britaniji i Brazilu, a predstavništva u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Poljskoj, Španjolskoj i Rusiji. Startup ima pet zaposlenih u Hrvatskoj i još devet u Srbiji. Pozaić kaže da trenutačno rade na desetak projekata implementacije svog softvera po Europi. Očekivanja u iduće dvije godine su pak mnogo veća. "Stoga su mi očekivanja, i to ona umjerena, da ćemo iduće godine utrostručiti prodaju. Objektivno je očekivati da će ona biti i kudikamo veća", zaključuje Pozaić.