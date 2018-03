Hobi pretvorila u posao: 33-godišnjakinja proizvodi "cipele radosnice"

Foto: VL / Privatni album

Još kao djevojčica sanjala je da će postati dizajnerica i da će njene modele svi htjeti nositi.



Nikolina Poropat svoj je san provela u stvarnost, barem jednim dijelom, i danas ova 33- godišnjakinja proizvodi "cipele radosnice".



- Dugo sam radila s konfekcijom, bila sam zastupnik za brojne brendove, ali jednostavno se sve prelomilo u meni i rekla sam "idem". Idem krenuti na put koji želim da traje zauvijek. Cipele radim već nekoliko godina, ali tek posljednjih mjeseci da ubacila u petu brzinu. Našla sam dva sjajna partnera koji su jako stručni kada je pokretanje posla u pitanju. Sve je krenulo kroz slučajno upoznavanje, a sada smo već svi dobro ufurani u posao. Oni rade na marketingu i PR-u, a ja marljivo radim na cipelama, priča nam Nikolina.



Kao i svaki put do uspjeha i njen je trnovit.



- Problemi su razni. Oni se jednostavno pojave. Ali borim se. Nekad su materijali preskupi pa moram tražiti drugdje, nekad me ljudi razočaraju, ali onda idem dalje, u stalnoj sam potrazi za kvalitetnijim i jeftinijim. Naiđem na nova vrata pa pokucam. Svakome je danas teško i zato ne želim kukati. Borim se i uživam u ovoj borbi.



- Ovih se dana spremam naći s još nekim ljudima s osječkog i međimurskog područja kako bih vidjela postoji li tu neka mogućnost za dodatnu proizvodnju. Voljela bih sve objediniti na jedno mjesto. Baš sam u toj fazi da to ostvarim, pojašnjava.



Tvrdi kako se pri dizajniranju vodi originalnošću i veseli je kada njene cipele izazovu radost kod ljudi. Stoga ih je nazvala "cipelicama radosnicama". Veliku pozornost pridaje udobnosti i kvalitetnim materijalima, a koristi isključivo teleću kožu.



- Sretna sam što sam snove pretvorila u stvarnost no naravno da je uspjeh relativan. Da, uspješna sam ako gledam to iz kuta da radim što volim, ali cilj mi je da jednog dana ove moje cipele budu na policama brojnih trgovina. Za sada se ove cipele mogu nabaviti isključivo preko Instagrama i Facebooka NinaNina Fashion, ali uskoro će biti aktivna i web stranica.



Njeni klijenti mogu imati i svoju ideju kako bi njihove cipele trebale izgledati, a u tom slučaju cijena jednog para cipela može narasti i do 1500 kuna. Cipele koje ona proizvodi i dizjanira sama prodaje po cijeni od 790 kuna do 1300 kuna, a trenutno ima akcijsku cijenu od šestotinjak kuna.