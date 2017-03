Funderbeam se širi na Sloveniju

Urmas Peiker, jedan od osnivača Funderbeama/Igor Kralj/PIXSELL

Nakon uspješnog debija u Hrvatskoj s kampanjom grupnog investiranja u startup Include Ivana Mrvoša, joint-venture Zagrebačke burze i estonskog Funderbeama, tvrtka Funderbeam SEE, od idućeg utorka širi se i na Sloveniju.

Damir Bičanić, direktor Funderbeam SEE kaže da im je cilj u Sloveniji operativno surađivati s Ljubljanskom burzom. Podršku su dobili i od ljubljanskog ABC Akceleratora. "U utorak u Ljubljani nećemo odmah imati izlistavanje nekog slovenskog startupa već želimo uspostaviti dijalog s investitorima i poduzetnicima", kaže Bičanić.

Dodaje da na primjeru Includea već mogu pokazati dobru praksu. Navodi da im se svakodnevno javljaju hrvatski startupi zainteresirani za izlistavanje te da imaju pripremljen 'pipeline' s nekoliko domaćih startupa za izlistati u idućem periodu. "Ali nećemo žuriti s novim izlistavanjima niti ćemo na brzinu ići u otvaranja novih tržišta. Ključno nam je da se vide rezultati i na tome je naglasak", kaže Bičanić.

Urmas Peiker, jedan od osnivača Funderbeama, tijekom boravka u Zagrebu potvrdio nam je da je plan Funderbeama pokriti regiju. Slovenski investitori i startupi dosad su bili najaktivniji u korištenju Funderbeama u regiji. Za Sloveniju Funderbeam izbacuje 37 aktivnih startupa, poslovnih anđela, VC fondova, akceleratora i drugih subjekata. Za Hrvatsku njih 11. "Slovenci aktivnije koriste DATA alat Funderbeama, koji je otvoren i besplatan za sve, a koji omogućuje da brzo otkrijete tko vam je konkurencija i koji su njeni pokazatelji, ali u djelu INVEST, koji se odnosi na investicije, u regiji je aktivan samo jedan startup, Include iz Hrvatske", kaže Bičanić.

Ivana Šoljan, investitorica i voditeljica investicijske kampanje za Include, kaže da su skupili 337 tisuća eura od 128 ulagača. Po broju crowdinvesting ulagača, njih 347, i dalje vodi Hrvoje Prpić s kampanjom za Trillenium teškom 292.300 dolara. No, financijski, Includeova kampanja koje je premašila 2,49 mil. kuna sad je već rekordna hrvatska crowdinvesting kampanja. "Imamo nekoliko ulagača iz BiH, nekoliko iz Slovenije, ali i iz Vijetnama, Saudijske Arabije, Izraela, Estonije te 50 -tak iz Hrvatske. Idemo na 400 tisuća eura investicije i ne sumnjam da ćemo to ostvariti, jer su protekla dva tjedna od početka kampanje, a toliko nam je još i preostalo do kraja", zaključuje Šoljan.