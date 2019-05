Hrvatska: država inovacije ili improvizacije

Foto: Promo

Dan poduzetnika Hrvatske udruge poslodavaca bit će održan 10. lipnja 2019. u hotelu Westin i bit će posvećen poticanju inovacija i kreativnosti u poslovanju s ciljem podizanja produktivnosti i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. Na panel diskusiji s uglednim gospodarstvenicima bit će riječi o tome koliko se u Hrvatskoj inovacije doista potiču, jer ih u stvarnosti tek mali broj integrira u poslovanje.

Iako inovativnost podrazumijeva stvaranje novih, do sada neviđenih dostignuća, to je ujedno i sposobnost korištenja postojećih resursa na drugačiji način. „Transformacija industrije već se događa; od digitalizacije i uvođenja novih tehnologija do promjene regulativa i zakonskih okvira u kojima djelujemo, a INA aktivno sudjeluje u kreiranju domaćeg gospodarstva i prilagođava se novom okruženju. Kontinuirano procjenjujemo sve dostupne poslovne prilike kako bismo proširili poslovanje na druge energetske segmente.

Usko surađujemo sa znanstvenim institucijama u potrazi za najboljim mogućnostima, a područja u koja polažemo najviše interesa su geotermalna energija, bio goriva, obnovljiva energija i start upovi – komentirao je inovacije u Ini Hrvoje Glavaš, direktor Strateškog poslovanja i javnih poslova. Na Danu poduzetnika dotaknut će se i uloga države u tim procesima te koliko je Hrvatska spremna uklanjati prepreke. „Društva i države koje podržavaju i potiču inovativnost napreduju, a oni koji to ne čine su na začelju.

U prihvaćanju i provedbi promjena Hrvatska zaostaje, stoga u narednom desetljeću glavni nacionalni cilj treba biti ubrzanje promjena i odustajanje od potrošenih modela rada.“ - dodao je Davor Majetić, glavni direktor HUP-a.