Umjesto velikih serija, okrenuli se komadnoj proizvodnji

Kako je Nicro, tvrtka s 40- godišnjom tradicijom, uspio preživjeti tranziciju?

Shvatili smo da je velikoserijska proizvodnja uglavnom jeftina proizvodnja, uz koju se jako teško razvijati i ulagati u nove tehnologije. Upravo stoga smo se okrenuli komadnoj proizvodnji koja se zove ‘projekt’ i gdje treba jako puno znanja, vještina i rada, kao i odličan tim ljudi koji su definitivno jedan od ključnih faktora za uspjeh.

Ne treba zaboraviti da smo mi čista strojarska firma te da smo od aparata za zavarivanje i brusilice danas postali ‘one stop shop’ za naše krajnje korisnike te da i nudimo punu paletu usluga od inženjeringa i proizvodnje, do montaže i puštanja u pogon kompletne naše opreme. Koristimo visoko sofisticirane alate i instrumente, kontinuirano se školujemo i koristimo najbolje konzultante iz svijeta za razvoj naših proizvoda, stalno ulažući u nove tehnologije.

Zašto se iz prehrambene Nicro preorijentirao na farmaceutsku industriju?

Opredijelili smo se za posao u visoko regulativnoj industriji u segmentu procesa, tj. proizvodnji opreme za pripremu i proizvodnju farmaceutskih pripravaka. Danas je farmaceutska industrija jedna od najbrže rastućih industrija koja svakodnevno izbacuje nove i visoko sofisticirane lijekove.

Baš zato procesi kojima se dolazi do krajnjeg proizvoda su sve kompliciraniji i složeniji, regulatorne agencije koje vrše kontrolu nad proizvodnjom i proizvodima dižu zahtjeve sve više te mi moramo svaki dan raditi na novim načinima proizvodnje, osmišljavanju drugačijih procesa proizvodnje opreme, kao i usavršavanju te opreme inovativnim idejama. A sve to kako bismo dobili kvalitetni završni proizvod koji naš kupac može proizvesti u svrhu dobivanja kvalitetnog lijeka sa što manjom cijenom i što većom efikasnosti, što uključuje i smanjenje škarta u proizvodnji ili loših serija koje se moraju rashodovati.

Koji su vam glavni proizvodi?

Naš glavni proizvod je proces koji je razvio naš krajnji korisnik unutar svog vlastitog razvoja, a mi ga oživljavamo i dograđujemo s raznim oblicima spremnika, mješačima, linijama za filtraciju, sustavima za pranje i sterilizaciju, ventilima, instrumentima za praćenje proizvodnih procesa te ga automatiziramo kako bi radio besprijekorno i zadovoljio regulativu.

Naši najveći kupci su proizvodne farmaceutske kuće - JGL, Teva, Belupo, Pliva...

Izjavili ste da “živite poduzetništvo”. Što to znači?

Kada radite ono što volite, iz te ljubavi prema poslu, raste i potreba za poduzetništvom što uključuje kontinuirano ulaganje u znanje, strojeve i opremu. Drago mi je to nam je žiri kod izbora za EY Poduzetnika godine dodijelio upravo nagradu u potkategoriji za tehnološku inovativnost jer je to upravo ono što mi radimo, želimo raditi te ujedno to i živimo.