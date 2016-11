Restrukturiranje kao najbolje rješenje za prevladavanje krize

Foto: foto press

Konzultantsko-revizorska tvrtka EY Hrvatska održala je u Zagrebu konferenciju pod nazivom Maksimiziranje vrijednosti kroz kapitalnu optimizaciju, u sklopu koje su eminentni stručnjaci iz bankarskog sektora te odvjetnici i drugi stručnjaci uključeni u procese restrukturiranja tvrtki raspravljali o ključnim odrednicama ovih procesa. Konferencija se osvrnula na „best in class“ restrukturiranja koja stvaraju vrijednost za sve strane uključene u proces – kreditore, tvrtke, dioničare i zaposlenike.

Okupljene sudionike konferencije uvodnim su obraćanjem ispred EY-a pozdravili Lena Habuš, izvršna direktorica i voditeljica Odjela savjetovanja pri poslovnim transakcijama za Hrvatsku i Raj Apte, partner i voditelj Odjela restrukturiranja za centralnu i jugoistočnu Europu. Tom prigodom Apte je istaknuo kako je „restrukturiranje nešto što zanima mnoge, ali je važno razumjeti da se regija jugo-istočne Europe i dalje nalazi u procesu tranzicije. Stoga je ključno koristiti alate koji stvaraju prihode i nova radna mjesta, oslanjajući se pritom na najbolje prakse iz cijelog svijeta. Hrvatska je jedna od država koja ima priliku kapitalizirati na svojim mogućnostima, od prirodnih resursa do ljepota. Restrukturiranje treba biti upravo jedan od alata s kojim se podupire razvoj u bilo kojem obliku, drugim riječima radi se o stvaranju kvalitetne baze za razvoj“.

Nastavno na uvodno obraćanje održana je i prva panel diskusija pod vodstvom Luke Vesnavera, EY partnera za restrukturiranje, na kojoj su sudjelovali članica Uprave Raiffeisenbank Austria d.d. Vesna Ciganek-Vuković, direktorica EBRD-a u Hrvatskoj, Sloveniji, Mađarskoj i Slovačkoj Vedrana Jelušić Kašić, član Uprave Addiko Bank d.d. Dubravko-Ante Mlikotić i Dinko Novoselec, predsjednik Uprave AZ d.o.o. društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondom. Ciganek-Vuković pritom je istaknula: „Iz prošle krize smo naučili mnogo; problemi su prepoznati prekasno, u početku smo imali nerealna očekivanja vezano uz mogućnosti naplate, te nužnost bolje suradnje i kompromisa“. Nadovezujući se na to, Mlikotić je naglasio da je za vrijeme krize najvažnije na vrijeme izbjeći gubitke. „Zahvaljujući tome su banke u Hrvatskoj danas puno proaktivnije i prilaze klijentima s prijedlogom restrukturiranja“, zaključio je.

„Novac postoji, ali je njegov put dug. Financijsko restrukturiranje nije moguće bez operativnog restrukturiranja, gdje dolazimo do problema vodstva, tj. najvišeg sloja koji treba voditi taj proces“, istaknuo je Novoselec. Zaključak panela sažela je Jelušić Kašić naglasivši da je „restrukturiranje svakako moguće bez uključivanja sudova (izvansudskim nagodbama). U tom procesu je izuzetno važna prilagodba zakonskog okvira, uključujući i segmente koji reguliraju otpise nenaplativih potraživanja, radno zakonodavstvo, kao i koordinacija između banaka i kompanije dužnika, te uključivanje nezavisnog tijela koje ima određeni utjecaj nad bankama, to je, primjerice, u Ujedinjenom Kraljevstvu bila Bank of England, njihova središnja banka“.

Između panela je predstavnik organizatora Raj Apte održao prezentaciju pod nazivom Očuvanje i maksimiziranje vrijednosti kroz uspješno restrukturiranje, gdje se ujedno dotaknuo i primjera Mercatora na kojem je osobno radio. „U procesima restrukturiranja ključna je pametna pomoć, u smislu 'da, dat ćemo vam novac pod uvjetom da se tvrtka dovede u red i počne funkcionirati optimalno'. Ako Hrvatske kompanije žele uspjeti, potrebna im je snažna financijska baza i likvidnost jer u protivnom neće moći konkurirati globalnim igračima. Zato je pak potrebna brzina, fleksibilnost i odgovarajući angažman svih sudionika procesa financijskog i operativnog restrukturiranja jer svakim danom čekanja da problem nestane sam od sebe, kompanija polako umire“, zaključio je Apte.

Ovogodišnja konferencija završena je drugim panelom pod vodstvom odvjetnice Tene Tomek, koji je fokus stavio na ulogu zakonodavnog okvira u procesima restrukturiranja. Odvjetnici Josip Madirazza, partner u Madirazza & partneri i Beata Glinska, partnerica u Glinska & Mišković osvrnuli su se na iskustva predstečajne nagodbe te na mogućnosti koje za restrukturiranje otvara novi Stečajni zakon. Odvjetnica Martina Kalamiza iz odvjetničkog društva Divjak, Topić & Bahtijarević govorila je o trendovima u postupcima prodaje NPL-ova te potrebi aktivnijeg sudjelovanja banaka u procesima restrukturiranja. Odvjetnik Danijel Pribanić i konzultant Paško Vela zaključili su kako je restrukturiranje koje bi dugoročno omogućilo zdrav rast poslovanja nemoguće bez cjelovitog operativnog restrukturiranja, pri čemu su ponovno naglasili važnost adekvatnog vodstva i ulogu nezavisnog tijela koje bi osiguralo stručno upravljanje društvom u restrukturiranju. Panelom je zaključeno da je restrukturiranje moguće bez uključivanja sudova, ali da je pritom od iznimne važnost stručnost i suradnja svih dionika te da je tek tada moguće izbjeći najgori mogući scenarij.