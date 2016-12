HAMAG-BICRO provodi 9 milijuna kuna vrijedan projekt modernizacije proizvodnje u Dugopolju

Foto: foto press

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) provela je natječaj „Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP“ u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014. - 2020. koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Isti ima za cilj pružiti bolju potporu razvoju konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika poticanjem održivog razvoja proizvodnje i jačanjem internacionalizacije poslovanja radi povećanja regionalne konkurentnosti i bržeg gospodarskog rasta. Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu, iznosio je 500.000 kuna, dok je ukupna državna potpora iznosila maksimalno 5 milijuna kuna. Natječajem je ugovoreno 20 projekata ukupne vrijednosti gotovo 138 milijuna kuna, pri čemu će se dodijeliti 48 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Projekt obiteljskog poduzeća Marin Expert d.o.o. jedan je od dobitnika potpore.

Obiteljska proizvodna tvrtka

Još 1966. godine obitelj Marin pokrenula je posao proizvodnje ugostiteljske opreme, da bi dvadeset godina kasnije sin Predrag Marin preuzeo poslovanje i nastavio razvoj obiteljske tradicije. Stekavši diplomu inženjera elektrotehnike, Predrag nastavlja proizvodnju ugostiteljske opreme te 1990. godine useljava tvrtku u vlastiti pogon na oko 300 m2. Vrlo brzo potražnja za ugostiteljskom opremom Marin Expert ekspanzivno raste, da bi se samo pet godina kasnije ukazala potreba za većom i opremljenijom tvorničkom halom. Godine 1995. otvara novu tvorničku halu na 1800 m2 te modernizira proizvodnju novim, suvremenim CNC strojevima. Marin je tada mislio kako je s novim proizvodnim pogonom pronašao dugoročno rješenje, no to je bio preuranjen zaključak. Pod brendom MaxDoor potom dodatno proširuje postojeći proizvodni pogon i uvodi novu proizvodnu liniju, započinje proizvodnju protuprovalnih vrata u Dugopolju i prerasta u najvećeg proizvođača protuprovalnih vrata na hrvatskom tržištu. Od samih početaka veliku potporu imao je u supruzi koja mu se s vremenom pridružila i u radu u tvrtki, a od 2005. godine u posao je počeo uvoditi i sina Pavu te kćer Andreu koja sve čvršće preuzima uzde poslovanja tvrtke.

Novi strojevi i edukacija djelatnika

Kako bi modernizirali proizvodni ciklus tvrtke, povećali konkurentnost uvođenjem proizvodne tehnologije nove generacije te povećali proizvodnju i izvozni potencijal, prijavili su projekt „Uvođenje tehnologije nove generacije u proizvodni proces tvrtke Marin Expert d.o.o.“ „Dodijeljena sredstva omogućila su nam kupnju novih, energetski učinkovitijih te znatno produktivnijih strojeva. U sklopu projekta provodimo više povezanih aktivnosti koje su nužne za sveobuhvatnu implementaciju nove tehnologije (edukacije za korištenje strojeva, edukacija Lean managment, nadogradnja ERP sustava, prezentacija novih proizvoda na sajmu u inozemstvu). Rad novih strojeva temelji se na visoko informatiziranoj “Industry 4.0” tehnologiji, konkretno, riječ je o stroju za lasersko rezanje limova Fiber Laser te o poluautomatskoj savijačici Panel Bender. Oba koristimo i u proizvodnji protuprovalnih vrata kao i ugostiteljske opreme.“ – pojasnio je g. Marin. Ukupna vrijednost projekta „Uvođenje tehnologije nove generacije u proizvodni proces tvrtke Marin Expert d.o.o.“ je 8.862.933,55 kuna, s tim da su strojevi sufinancirani bespovratnim sredstvima s 45% ukupne investicije, dok su edukacije sufinancirane sa 70% učešća.

Nova radna mjesta, povećanje prihoda i izvoza

„Zasigurno ne bismo u ovom trenutku bili u mogućnosti krenuti u ovu investiciju da nije bilo bespovratnih sredstava HAMAG-BICRO-a. Riječ je o značajnoj financijskoj potpori koja nam omogućuje da proširimo paletu proizvoda, da povećamo proizvodne kapacitete i u kraćem vremenu preuzmemo veće udjele na domaćem te se usmjerimo i na strana tržišta. Ukratko, ova nas investicija približava ostvarenju naših poslovnih ciljeva a to su nova zaposlenja, povećanje prihoda od prodaje, povećanje udjela od izvoza, smanjenje potrošnje tehničkih plinova i drugih energenata te unapređenje proizvodnih procesa. Sve to planiramo realizirati do 2019. godine.“ – rekao je g. Marin.

