Upravljanje projektima 2019.

Želite li naučiti kako definirati metode projektnog menadžmenta kojima se možete služiti u različitim fazama ciklusa projekta? Želite li postaviti sistem upravljanja projektima u svojoj organizaciji, radnoj jedinici, odjelu? Želite li naučiti kako jasno definirati namjenu i ciljeve projekta prema zahtjevima projekta i/ili naručitelja, a sukladno razvojnim strategijama organizacije? Želite li naučiti kako pratiti uspjeh projektnog tima?

Ukoliko je Vaša organizacija u fazi razvoja novog proizvoda ili nove usluge ili pak želite uvesti novi sistem praćenja rezultata ovaj seminar može Vam pomoći u tome.

Sadržaj:

Kako razviti prilagođeni sistem projektnog menadžmenta unutar organizacije

Kako uskladiti ciljeve novog projekta unutar organizacije s postojećim strateškim prioritetima

Način uključivanja važnih dionika u proces projektnog menadžmenta

Razrada učinkovitog novog proizvoda/usluge/sistema

Razrada strategije projektnog menadžmenta

Kako uspješno voditi projektni tim

Kako uspješno upravljati troškovima, kvalitetom, vremenskim okvirom provedbe

Rizici projekta te strategije smanjenja

Monitoring i evaluacija uspjeha projekta

Edukacija je namijenjena:

Seminar je namijenjen pojedincima i timovima koji žele uvesti neki novi proizvod/uslugu ili neko drugo novo operativno rješenje u postojećoj organizaciji.

Poduzetnici

Menadžment svih razina

Voditelji odjela i timova

Voditelji proizvodnog procesa

Cilj edukacije:

Osigurati sudionicima strukturu vođenja projekta unutar postojeće organizacije

Osigurati praktične savjete o vođenju projekata i projektnog tima

Omogućiti sudionicima razumijevanje procesa za razvoj novih elemenata unutar organizacije

Omogućiti sudionicima razvijanje prilagođenog projektnog menadžmenta stvarnim internim potrebama

Po završetku edukacije polaznici će:

Znati odabrati projekte za realizaciju određenih poslovnih i drugih strategija poslovnih sustava;

Znati definirati namjenu i ciljeve projekata prema narudžbi, odnosno zahtjevima projekta a sukladno razvojnim ambicijama i strategiji organizacija;

Naučiti korake potrebne za cjelovitu pripremu i provedbu projekta te kako različite dijelove projekta sastaviti u jedan sveobuhvatni dokument;

Naučiti razraditi terminski plan provedbe;

Naučiti elemente troškova potrebnih za pokretanje projekta;

Osvijestiti važnost timske suradnje te prepoznavanja kompetencija pojedinaca u timu te kako najbolje mogu doprinijeti uspješnosti projekta;

Naučiti analizirati rizike i strategije njihova smanjenja;

Naučiti postaviti troškovnik projekta kao i indikatore uspješnosti.

Naziv seminara: "Projektni menadžment unutar organizacije"

Datum održavanja: 2019.

Trajanje treninga i satnica: Trening se održava u trajanju od 9.00 do 16:00 sati, s pauzom za ručak u trajanju od sat vremena, te dvije kraće pauze tijekom dana.

Mjesto održavanja: Oreškovićeva 6h/1, Zagreb (dvorana Večernji list - Poslovni dnevnik)

Kolika je vaša investicija:

Redovna cijena kotizacije iznosi 1450 kn + PDV.

Cijena kotizacije za rane prijave i uplate iznosi 1.000 kn + PDV.

U cijenu kotizacije su uključeni svi radni materijali potrebni za sudjelovanje na seminaru, ručak u restoranu i potvrda o sudjelovanju.

Kako se prijaviti na seminar?

Želite li se prijaviti za sudjelovanje u seminaru, molimo vas da ispunite online formu ispod teksta. Po zaprimljenoj prijavi poslat ćemo vam predračun za plaćanje kotizacije. Dokaz o plaćenoj kotizaciji potrebno je poslati na email: poslovni-centar-znanja@poslovni.hr kako biste osigurali svoje mjesto na seminaru. Račun ćete dobiti nakon održanog seminara.

Organizator seminara: Poslovni dnevnik - Večernji list d.o.o.

O predavačici:

Andreja Rosandić je konzultantica u području društvenog poduzetništva s iskustvom vođenja vlastitog društvenog poduzeća NatureCheck d.o.o. za proizvodnju zdrave hrane granola pod nazivom brenda Granolica. Prije NatureChecka Andreje je radila kao Regionalni menadžer za održivost u NESsT-u, odgovorna za globalno prikupljanje sredstava i implementaciju strategije pružanja konzultantskih usluga kao dio NESsT-ovog globalnog tima odnosa s investitorima/donatorima. Radila je s više od 100 start-up društvenih poduzeća pružajući podršku poslovnog savjetovanja, mentoriranja, umrežavanja te konzultacija na području Srednje i istočne Europe. Andreja je članica Nadzornog odbora Zadruge za etično financiranje, osnivača prve etične banke u Hrvatskoj. Ima preko 17 godina profesionalnog iskustva u upravljanju projektima, radeći u organizacijama u rasponu od USAID-a do EU financiranih konzorcija. Prije toga, Andreja je pet godina radila u Academy for Educational Development (AED) gdje je bila odgovorna za upravljanje bespovratnim sredstvima za različite organizacije civilnog društva. Također je radila na nekoliko EU projekata; kao evaluator PHARE 2005 i 2006 programa te kao konzultant u području strukovnog obrazovanja. Osim toga, radila je godinu dana kao zagovarateljica dječjih prava. Andreja ima diplomu Master of Science in Multidisciplinary Studies (M.Sc.) Državnog sveučilišta SUNY u New Yorku. Diplomirala je na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu smjer socijalne pedagogije. Osim toga, prošla je različite programe izobrazbe u području komunikacije, psihoterapije, upravljanja projektnim ciklusom, osiguranja kvalitete te supervizije i organizacijskog razvoja.​

ORGANIZATOR SEMINARA: Poslovni dnevnik - Večernji list d.o.o.

Za dodatne informacije obratite nam se s povjerenjem!

Tel: + 385 1 6326 085

e-mail: poslovni-centar-znanja@poslovni.hr

Popis svih seminara potražite na web stranici www.poslovni.hr/seminari/

