U slobodno vrijeme radi ono što najviše voli, a uspio je pomoću Facebooka

Foto: Agrobiz

Uz stalan posao u jednoj privatnoj firmi, dvadesetosmogodišnji Danijel Tkalec, po zanimanju trgovac, svaki trenutak svog slobodnog vremena posvećuje poslu koji najviše voli – radu na imanju koje je naslijedio od svojih djeda i bake. Njima je, kako kaže, svakodnevno pomagao još od malih nogu, te je već kao dijete zavolio rad na zemlji, piše Agrobiz.

"Moji djed i baka su čitav život, uz zemlju, imali svinje i krave, sve do prije četiri godine kada su, zbog bolesti i starosti, bili prisiljeni prodati svu stoku, čime je, kažu, završio najljepši period njihova života.Tu svoju ljubav, prema zemlji od koje su živjeli, prenijeli su i na mene te sam odlučio nastaviti ono što su započeli. Imao sam dosta prednosti u samom startu – vlastitu zemlju i mehanizaciju, trebala mi je još samo dobra volja i vjera da se, uz posao, mogu uhvatiti u koštac i s poljoprivredom. Krenuo sam s nabavkom odojaka, dio sam ostavio za rasplod, dio sam tovio za sljedeću zimu, a te prve godine istovremeno sam krenuo i s tovom jednodnevnih pilića. Početak je bio težak – prostor koji sam imao nije bio adekvatan, a najveći problem mi je bio to što nisam imao tržište za plasman svojih proizvoda, zbog čega su neizvjesnost i strah od neuspjeha bili veliki", prisjeća se Danijel svojih početaka, prije četiri godine.

Svoje prve kupce Danijel je pronašao putem oglašavanja svojih proizvoda u prodajnim grupama na Facebooku. Zahvaljujući preporukama zadovoljnih kupaca, mreža novih kupaca počela se povećavati, iz dana u dan. Uporedo s tim, povećavao se i prihod njegova OPG-a, a prvu je zaradu Danijel odmah uložio u prostor za tov - postavio je velike viseće hranilice, dužinom cijelog prostora stavio je nipl pojilice, a kapacitet tovilišta povećao je na 200 komada po turnusu.

"Nakon prve godine, u kojoj sam probijao led, već sljedeće sam se počeo baviti i povrtlarstvom. Najprije sam doslovno svaštario, no sada sam se opredijelio za 2 do 3 kulture od kojih sam proizvodim flance te sadim samo ono za što imam osiguran otkup. Kao relativno mali proizvođač nemam kapacitete da zadovoljim potrebe većih trgovačkih kuća, pa svoje proizvode prodajem sam i to isključivo putem društvenih mreža, a kada prikupim narudžbe sam ih i dostavljam na vrata svojim kupcima. Zahvaljujući takvom direktnom kontaktu, u ove četiri godine, mnogi moji stalni kupci, postali su poput članova naše obitelji", Kaže Danijel koji trenutno obrađuje 5 hektara zemlje, a vjetar u leđa mu je, kaže, poticaj koji dobiva na ukupno obrađenu površinu.

Kupovina preko interneta i društvenih mreža posljednjih je godina postala globalan trend, jer je zbog užurbanog načina života, mnogima praktičnije nabavku obaviti preko interneta te preuzeti naručenu robu na kućnom pragu, bez gubljenja vremena na odlazak u trgovine i na tržnicu. Upravo je taj trend Danijel vješto iskoristio za prodaju proizvoda sa svog OPG-a, što se pokazalo kao pun pogodak jer je, u samo četiri godine, potražnja za njegovim proizvodima nadmašila ponudu.