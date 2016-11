Komunikacija sa ljutim i teškim klijentima - Pogledajte kako je bilo na seminaru

Foto: Fotolia

U svakodnevnom poslovanju susrećete se sa ljutim i teškim klijentima. Oni troše vašu energiju, zahtijevaju dodatan angažman te koriste ljutnju kao sredstvo manipulacije.

Rad sa ljutim i "teškim" klijentima iscrpljuje, izaziva stres i smanjuje učinkovitost. Kako komunicirati sa "teškim" klijentima? Često je važnije kako ste nešto rekli nego što ste rekli.

Poslovni dnevnik organizirao je 17. studenog 2016. seminar naziva "Komunikacija s ljutim i teškim klijentima" na kojem su sudjelovali poduzetnici, manageri i voditelji timova.

Polaznici su stekli nove vještine i tehnike koje će im omogućiti:

rješavanje zahtjevnih poslovnih situacija u direktnoj i osobnoj komunikaciji.

voditi komunikaciju profesionalno, uvjerljivo i odlučno.

upravljati vlastitim stanjma i zadržati osobnu mirnoću u razgovoru s ljutim klijentima

razumijeti ljutnju kao način manipulacije klijenata

procjeniti stanje klijenta i uvjeriti ga da je namjera pomoći klijentu da riješi problem.

U galeriji fotografija možete pogledati vježbu komunikacije sa ljutim i teškim klijentima.

O predavačici: Dragana Mladenović je internacionalni NLP Master trener i HNLP-a & Coach od 2002 kada je certificirana u Neuroenergetics - Internacionalnom institutu za Humanističku neurolingvističku psihologiju u Lancasteru, SAD. Koautor je knjige Uvod u NLP-osobni rast i razvoj, prve NLP knjige hrvatskih trenera. Dragana živi to što uči, voli NLP i vjeruje da je NLP jedan od načina kako ljudi mogu upravljati sobom i svojim životom.Vjeruje da je misija svakog čovjeka biti sretan i da svatko ima sve što mu je potrebno da to i ostvari. NLP nas uči KAKO dajući nam znanja, vještine i tehnike da to ostvarimo, a svatko od nas ima izbor odlučiti da li će preuzeti odgovornost za svoj život i kreirati ga prema svojim željama. Svoja znanja, iskustvo prenosi nesebično, visokom razinom pozitivne energije i zabave. Njen moto je: učenje je lako, jednostavno i zabavno.

ISKUSTVA POLAZNIKA

"Predavačica je odlična, sadržaj potkrijepljuje primjerima; dinamičan trening."

"Dobila sam nove spoznaje i informacije koj eću moći primjenjivati u svom poslu."

"Seminar je ispunio sva moja očekivanja."

"Predavačica je krajnje opuštena i spontana."

"Zanimljiv i lako pamtljiv sadržaj. Dobro sam se zabavila."

"Danas je puno stresa, svima bi bilo lakše kad bi se primjenjivale ove metode i tehnike."

"Veoma dobro osmišljen koncept i koristan."

"Pohvale za individualan pristup i rad sa polaznicima."

"Iskusna predavačica pozitivnog stava."

"Vrhunski trening, vrhunske trenerice."

"Izvrstan trening, više od očekivanog, prijenos znanja i profesorica za pohvalu."