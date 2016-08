Poboljšajte svoje rezultate i rezultate vašeg tima

Zarko Basic/PIXSELL

Vještine kojima poduzetnik mora vladati (i koje mora primjenjivati!) povrh vještina is svojeg Core Business-a kako bi bio uspješan u okrutnom tržišnom okruženju su vještine vođenja.

Prema Darku Ivekoviću (članak) one su do krajnosti jednostavne, svakome razumljive i imaju samo jedan uvjet uspješne primjenjivosti - volju. Primjena tih vještina nije predmet opcije, ona ne trpi kompromis ili improvizaciju, ona ne poznaje kraći put, ona je imperativ. Te vještine ruše staro vjerovanje da se čovjek mora roditi s darom za vođenje kako bi bio uspješan vođa. One omogućuju da poduzetnik jača svoj imunitet na ne-tržišne utjecaje jer u njima niti vidi jedine krivce (kao što se ponekad optužuje Europska Unija, makroekonomska politika, cijena nafte, tečaj kune, Kina kao “svjetska tvornica”, Indija kao “svjetski laboratorij” i sl.) niti ondje traži jedini lijek za svoje poslovne poteškoće već se usmjerava na prostor za poboljšanje u vlastitoj organizaciji.

Ovladavanjem voditeljskih vještina, poduzetnik uzima svoju sudbinu u svoje ruke, inače će to - po riječima Jacka Welcha, “menadžera XX. stoljeća” - učiniti netko drugi.

Danas se vještine vođenja ljudi prepoznaju kao zasebna struka, koja nije tek ogranak neke od “tradicionalnih” struka kao što su npr. ekonomija, psihologija, financije, pravo ili sociologija.

Želite li jasnu orijentaciju za sebe i za one s kojima živite i radite? Gotovo sva istraživanja potvrđuju: vođe se ne rađaju – vođe se stvaraju; ili polako, iskustveno tijekom dugog niza godina ili brže – kroz efektivno vođenje.

Tko ne nauči najprije voditi sebe, ne treba ni pomišljati da bi mogao voditi druge. Sadržaj efektivnog vođenja opisuje jedan sustav vođenja koji simbolično označuje vođenje glavom, rukom i srcem. Glava želi razumjeti koji su zadaci odlučujuće važni. Ruka želi znati čime će te zadatke ostvariti i koji su joj alati na raspolaganju. Srce se orijentira na principe i vrijednosti koje su važne. Sustavno razvijamo ljude upravo tamo gdje najveći dio menadžerskih teorija završava.

Efektivno vođenje služi jednom jedinstvenom cilju – vas i vaše ljude osposobiti da značajno poboljšate rezultate u svome poduzeću. Vaša prednost je naše iskustvo!

Jedan od najboljih predavača i trenera efektivnog vođenja u Hrvatskoj ali i izvan nje jest Dragomir Gabrić, poduzetnik i poslovni savjetnik.

Dvadeset godina živio je u Njemačkoj. Na Sveučlištu Johann Wolfgang Goethe u Frankfurtu studirao je sportsku medicinu, gdje je kasnije i magistrirao. Paralelno uz posao završio je internacionalni menadžment na privatnoj akademiji AKAD u Stuttgartu. Više od deset godina radio je za poduzeće Elixia kao glavni menadžer u različitim wellness klubovima. Prema nekim izvorima bio je najbolje plaćeni menadžer u toj struci u Njemačkoj. Suvlasnik je poduzeća „Krilo d.o.o.“ koje u Karlovcu proizvodi jedra i opremu za paragliding. Svi proizvodi se izvoze. Kao poslovni savjetnik na svojim predavanjma i seminarima oduševljava i pozitivno mijenja živote ljudi u Hrvatskoj, zemljama regije i u zemljama njemačkoga govornoga područja. Strastveni je sportaš. U listopadu 2007. godine istrčao je maraton u vremenu 3:56:25.

Ukoliko vas je ovaj tekst potaknuo na razmišljanje - pročitajte više o seminaru Dragomira Gabrića koji se održava u Zagrebu. OVDJE

Datum održavanja svih seminara dostupan je na web stranici www.poslovni.hr/seminari/