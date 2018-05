Projekt od 100 milijuna eura: Kineski investitor i zadarski poduzetnik ulažu u tvornicu električnih automobila i skutera

Nikola Krstičević, načelnik općine

Mala općina Kula Norinska, s oko 2000 stanovnika, dva milijuna kuna izvornih prihoda i nedovoljno razvijenim gospodarstvom, pred velikim je promjenama. U to mjesto na desnoj obali Neretve, udaljeno nekoliko kilometara od Metkovića, kineski investitor Karl Soong i zadarski poduzetnik Mladen Ninčević preko svoje tvrtke Green Tech Group zajedno, čini se, ulažu u tvornicu električnih automobila i skutera namijenjenih tržištima srednje i istočne Europe.

Investitori u poslovnu zonu Nova Sela potpisali su s općinom Kula Norinska 16 milijuna kuna vrijedan ugovor o prodaji 53 hektara zemljišta, nakon provedenog javnog natječaja. Projekt izgradnje tvornice će se odvijati u tri faze, planirane kroz narednih deset godina. U tom bi razdoblju investitor trebao uplatiti ugovoren iznos od 16 milijuna kuna, koje će općina potom uložiti u infrastrukturu. Planirano je da Soong i Ninčević ulože u projekt 100 milijuna eura, a možda i više. Zanimljivo je da, unatoč tako navodno velikoj planiranoj investiciji, predstavnici tvrtke Green Tech Group nisu od Vlade tražili status strateškog investitora, što bi im donijelo razne pogodnosti.

'Nisu nam se javili'

"Spomenuti investitori nisu se javili ni Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta niti Agenciji za investicije i konkurentnost", rečeno nam je u Ministarstvu gospodarstva. Unatoč pokušajima, nismo uspjeli dobiti izjavu Mladena Ninčevića, koji po neslužbenim informacijama u tom ambicioznom projektu sudjeluje s 50% investicije. Nedostupan je i njegov sin Anthony, zagrebački student i direktor tvrtke Green Tech Group, koju je lani u Zadru registrirao Karl Soong.

Za razgovor o projektu raspoložen je jedino Nikola Krstičević, načelnik općine. "Ukupnu vrijednost tih investicija u ovom trenutku je nemoguće predvidjeti, jer se projekt radi u višegodišnjim fazama, tako da ne možemo znati što će se sve razvijati u budućnosti. Za početak je to proizvodnja električnih auta i skutera, a sutra može biti bilo što, pa ta investicija nakon završene treće faze može biti i višestruko veća od 100 milijuna eura. U prvoj fazi zaposlit ćemo do 50 ljudi, poslije 500, možda čak i više, ovisno o potrebama i vrsti proizvodnje", rekao je načelnik.

Krstičević U prvoj fazi zaposlit ćemo do 50 ljudi, poslije 500, ovisno o potrebama i vrsti proizvodnje.

Na pitanje hoće li, u slučaju realizacije projekta, u Kuli Norinskoj, biti problema s manjkom radne snage, odgovara: "Ovisno o potražnji njegovih proizvoda, investitoru će biti potrebni razni kadrovi. Nadamo se da ćemo u prvoj fazi uspjeti naći dovoljan broj radnika. Investitor planira i gradnju tehnološkog centra za unaprjeđenje proizvodnje, pa će u budućnosti vjerojatno biti problema s visokoobrazovnim kadrom".

Realizacija projekta zamišljena je tako da investitor u prvoj fazi dostavi zahtjev za infrastrukturom koju treba izgraditi. Zatim općina, sukladno projektnoj dokumentaciji i građevinskoj dozvoli koju posjeduje, za gradnju infrastrukture raspisuje javni natječaj, odabire izvođača te gradi tu dionicu. Taj trošak platit će investitor, a u tom iznosu općina će izbrisati hipoteku s tog dijela zemljišta, sukladno potpisanom sporazumu.

Općinska računica

Od projekta općina Kula Norinska neće imati izravnu financijsku korist, jer će se novac dobiven od prodaje zemljišta i komunalnog doprinosa uložiti u infrastrukturu u zoni. Indirektnu korist općina će pak imati kroz poreze i prireze od zaposlenog domicilnog stanovništva. "Jedino ćemo prihode od komunalne naknade iskoristiti u ravnomjeran razvoj svih dijelova općine. Cilj nam nije uprihoditi novac i brzo ga potrošiti, već stvoriti preduvjete za zapošljavanje stanovnika cijele doline Neretve, te spriječiti odlazak mladih obitelji kojem svakodnevno svjedočim", dodaje Krstičević.

Donedavna se u medijima tvrdilo da ta investicija odlazi u obližnji Metković, kako to da je završila u Kuli Norinskoj, pitamo. "Gledajući strateški, naša zona je u puno boljoj poziciji, jer se nalazi na sjecištu autoputa A1 i VC koridora koji kroz BiH ide sve do srednje i istočne Europe. Također je tu i blizina Luke Ploče, do tamo ima nekih petnaestak kilometara, a nalazimo se i na budućem samom Schengenskom prijelazu uz granicu s BiH. Zato se logično nameće realizacija ovog projekta u Novim Selima, udaljenima od urbanog djela grada i povoljnima za razvoj ovakve vrste proizvodnje", objašnjava Krstičević.

Tko je Soong?

'Majstor' za e-vozila

Investitor Karl Soong (pravim imenom Xuegao Song) osnivač je Poly International Group, kineske kompanija za proizvodnju električnih proizvoda za kućanstvo i električnih vozila. Mediji navode kako je Soong vlasnik prototipa električnog vozila koje drži svjetski rekord u prevaljenoj duljini za jedno punjenje baterije od litija. Kako je izjavio u intervjuu portalu Zadarski.hr, Soong je u Hrvatsku došao želeći kupiti tvrtku Mate Rimca, u čemu nije uspio. U međuvremenu se povezao s poduzetnim Mladenom Ninčevićem, kojeg sudski registar navodi kao aktivnog člana uprave u čak dvadesetak tvrtki, a jedna među njima izdaje tjednik Nacional. Njegov sin Anthony Ninčević povezan je, kao vlasnik ili menadžer, sa sedam hrvatskih tvrtki.