Kako je 27-godišnja Hrvatica ušla u uži izbor za najboljeg mladog poduzetnika u Irskoj

Tena Glaser ima 27 godina i već treću godinu živi u Irskoj s kojom ju je, kako kaže, povezala ljubav i studij. Za Poslovni.hr govori o svojem poduzetničkom putu - kako je od magisterija, preko rada u marketinškoj agenciji, na kraju osnovala vlastitu wellness platformu i ušla u uži izbor za najboljeg mladog poduzetnika u Irskoj.

"Posljednjih nekoliko godina bavila sam se online marketingom za nekoliko klijenata, uključujući i Small Business Can platformu koja podupire mala poduzeća i startupove u Irskoj i Velikoj Britaniji. Prošle sam godine na Cork Institute of Technology završila magisterij, te sam dobro iskustvo stekla zaposlivši se u marketinškoj agenciji u Corku. Nakon nekog vremena započela sam svoj poduzetnički put. Od same ideje do realizacije trebalo je oko 7 mjeseci, a prošli mjesec platforma je lansirana", kaže na početku razgovora mlada poduzetnica koja nam je opširnije objasnila o kakvoj platformi se radi.

"Riječ je o wellness platformi 'Abigail' www.hiabigail.com koja povezuje lokalne wellness davatelje usluga (nutricionizam, akupunktura, masaža, life coach, NLP, yoga, meditacija i mnoge druge) s korisnicima u njihovom lokalitetu, ovisno o simptomu koji žele riješiti ili usluzi koju žele koristiti. Platforma omogućuje rezervaciju, bukiranje i plaćanje usluga (sličan princip kao booking.com za hotele i ostale smještajne jedinice)", pojasnila je.

"Također nudimo "Abigail for Business" gdje se korporacije povezuju s nama kako bi uveli 'Wellness at Workplace' shemu čime se njihovim zaposlenicima omogućuje da koriste usluge kroz našu platfomu. Promoviramo važnost prevencije vrlo čestih teškoća koje su vezane uz posljedice stresa na radnom mjestu, imajuću na umu da svaki treći zaposlenik u Irskoj i svijetu boluje od takvih poremećaja", ispričala je Glaser.

Wellness na radnom mjestu nije ništa novo, neke kompanije to imaju organizirano u obliku teretane i zdrave prehrane u njihovim kantinama, međutim, nisu potrebe i želje svih ljudi jednake te, primjerice, teretana ne privlači svakoga.

"Čak 80% kompanija ne nudi nikakav wellness program u Irskoj te smo uvidjeli da postoji niša u tom području. Abigail stoga nudi mogućnost otkrivanja različitih tretmana koji su uvijek dostupni svim zaposlenicima, dok sama korporacija dobiva na velikim uštedama te većoj produktivnosti svojih zaposlenika", objasnila je svoj poslovni model.

Kako ističe, u timu ih je trenutno četvero, a imaju 60 wellness davatelja usluga na platformi koji su počeli promovirati svoje usluge te su u procesu sklapanja prvog korporativnog klijenta.

"Wellness korisnici podupiru nas od početka s obzirom da im je potreban sustav kao naš koji nudi i CRM i marketplace, što njima znači bolja organizacija uz uštedu na vremenu, ali i novcu za marketinške aktivnosti. Također, sve novčane transakcije odvijaju se putem platforme te postoji mogućnost ocjenjivanja i pisanja referenci od strane korisnika nakon izvršenog tretmana, čime im se pojednostavljuje sustav poslovanja te se time ujedno gradi kredibilitet. Podupiru nas i lokalne wellness organizacije, biznis inkubator Rubicon u Corku gdje smo i započeli cijeli projekt te lokalna zajednica poduzetnika (LEO Cork). S vremenom planiramo širenje na Veliku Britaniju. Aktivnu promocijiu planiramo u prvom kvartalu sljedeće godine", najavila je.

Osim evidentnog poslovnog uspjeha, mlada poduzetnica ušla je u uži izbor za najboljeg mladog poduzetnika u Irskoj, u konkurenciji od čak 1.800 prijavljenih.

"Prošli smo kroz New Frontiers, nacionalni program potpore rane faze poduzetništva, preko Enterprise Ireland u travnju gdje smo razvili poslovni te financijski plan i validaciju tržišta, a nakon toga završili tehnološki prototip. Ja sam nedavno ušla u uži izbor za najboljeg mladog poduzetnika u Irskoj IBYE (top 5 u kategoriji za najbolji startup u Corku) od 1.800 prijava u cijeloj Irskoj. (http://www.ibye.ie/). Ovog vikenda pohodila sam bootcamp gdje su se predstavili poduzetnici sa svojim poslovnim modelima i prošli edukativne radionice; sljedeći tjedan je prezentacija pred panelom, a početkom prosinca bit će proglašenje pobjednika. Meni ovo priznanje puno znači, sama činjenica da sam dio te male zajednice mladih poduzetnika mi je osobno postignuće, uz to sam i jedini stranac u bootcampu, pa je to svima zanimljivo. To također puno znači za biznis, od same validacije od strane jedne takve organizacije, pa do samog PR-a. Abigail radim s velikim entuzijazmom obzirom da sam se kroz osobno iskustvo uvjerila u važnost ulaganja u sebe primjenom i raznih wellness usluga koje se nude kroz Abigail, čime sam oplemenila sebe i svoj život. Pošto mi i majka godinama nudi neke od usluga iz tog spektra, iz prve ruke razumijem važnost i doprinos osobnog wellnessa", navodi mlada poduzetnica.

Za kraj razgovora, pitali smo našu sugovornicu i o kvaliteta života u Irskoj, te poduzetničkoj klimi u toj zemlji. Povukla je i određene paralele između te dvije zemlje:

"Što se tiče razlike u poduzetničkoj klimi u Hrvatskoj i Irskoj: Aktivno pratim poduzetništvo u Hrvatskoj od kako sam bila studentica. Radila sam i volontirala na dosta projekata tijekom studiranja, započela sam i neke projekte koji se tek danas ostvaruju. No klima se u Hrvatskoj polako mijenja te definitivno ide na bolje; otvorili su se brojni inkubatori gdje gotovo svatko s nekom idejom ima mogućnost stvaranja i realizacije; aktivno se podupire žensko poduzetništvo, podupiru se STEM područja u poslovanju, postoje brojni hackatoni te edukacije o startupovima... Danas je riječ "startup" postala buzzword i danas svi "rade startup", no oni postoje od kad postoji biznis te su toj popularnosti web startupova pridonijele velike web kompanije kao što su Airbnb, Uber i slični sa skalabilnim poslovnim modelima. Moram priznati da su i mene inspirirali te da uvijek promatram kako te firme posluju. Ta popularnost je u svakom slučaju dobra jer pozitivno djeluje na poduzetničku scenu te podupire ljude da ne ostave sve samo na ideji, već ih i pokrenu. Ulazak u EU također pridonosi hrvatskom poduzetništvu te pristup raznim fondovima. Poslovna i financijska podrška uvijek se nađu za one s dobrim poslovnim planom i strategijom. Strpljenje je ključ za sve poduzetnike, gdje god se nalazili.

U Irskoj je situacija vrlo dobra, međutim tržište je malo te institucije kao Enterprise Ireland podupiru isključivo ona poduzeća s potencijalom za izvoz na strana tržišta. Također, vrlo je kompetitivno s obzirom da se svaki tjedan u Irskoj otvori oko 250 poduzeća. Irska je inače jedna od najpoduzetnijih država u svijetu, a u tome je vodeća u Europi. No, zanimljivo je da je više poduzeća u ranom stadiju poslovanja u Irskoj pokrenuta od imigranata koji tamo žive, nego od samih Iraca. Ovdje je klima pozitivna, mogućnost povezanosti i širenja na strana tržišta je velika prednost. Moj poduzetnički put pun je raznih izazova ali je ispunjen osjećajem svrhe, entuzijazmom i upornošću", zaključuje mlada Tena Glaser kojoj želimo puno sreće u nastavku poduzetničkog puta.