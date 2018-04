Iz Rijeke i Pule približava putnicima aerodrome u okolnim zemljama

Direktor Lukas usluga Ri Mario Širok kaže da su u posao uložili 2 milijuna kuna/Nel Pavletić/PIXSELL

Sustav javnog prijevoza je sve dinamičniji i dok su u proteklom razdoblju inovativnost na tržište donijeli Uber i FlixBus sa svojim aplikacijama, sad sve više zaživljava kombi prijevoz na zahtjev koji je svojevrsni hibrid linijskog i taksi prijevoza, a također se bazira na internetu i aplikacijama.

U Hrvatskoj i regiji je sličan koncept bio poznat jer je u Srbiji prije 10-ak godina zaživio, uglavnom neregulirani, prijevoz kombijima "od vrata do vrata" koji je povezivao Beograd s gradovima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini te šire. No, koncept GoOpti je ipak novitet koji povezuje tehnologiju, fleksibilnost i razumne cijene. Želite, za primjer, iz Zagreba letjeti na Maltu? Opcija vam je da koristite nacionalnog avioprijevoznika, koji istina ne leti izravno na ovaj otok, no leti neki njihov partner preko Beča ili Münchena.

Takva karta će vas povratno koštati oko 2500 kuna, a put u jednom smjeru ukupno 8-10 sati. No, možete letjeti Ryanairom iz Venecije ili Trevisa za 500-injak kuna i putovati dva sata. Ali, većini je problem kako, za primjer, iz Zagreba doći do tih talijanskih gradova? Na takvoj potrebi je nastao servis GoOpti čiju franšizu za kontinentalnu Hrvatsku drži osječki Panturist, a za Jadran tvrtka Lukas usluge Ri koju je osnovao mladi Riječanin Mario Širok.

Kako nam kaže sam Širok, ova franšiza u Europi postoji od 2011., a godišnje s više od 810 kombija prevezu oko 30 tisuća putnika. "Cilj nam je povezati Pulu i Rijeku sa svim aerodromima u okolici - Venecija, München, Budimpešta itd. Cijena transfera od, npr. Rijeke do Venecije se kreće na razini 100-200 kuna. Trenutačno imamo osam kombija s 19 vozača, a u što smo uložili dva milijuna kuna. U narednom razdoblju planiramo se proširiti i na Zadar, Split te, prije svega, Dubrovnik", kazao je Širok koji ima višegodišnje iskustvo u Cammeu i Uberu.

Dodaje da, iako im čine najveći dio poslovanja, transferi na aerodrome nisu jedini biznis jer je sve više i poslovnih putovanja kombijem (pomorci, sportski klubovi...), ali i šoping izleti te zdravstveni turizam, posebice onaj dentalni iz Italije prema Rijeci i istarskim gradovima.