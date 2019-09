Hrvat u Maroku: U 10 godina stvorio tvrtku "težu" od 10 mil. €

Foto: Getty Images

Najuspješniji među njima u deset godina stvorio je tvrtku vrijednu više od 10 milijuna eura, čuvajući pritom uspomenu na nekada moćnu građevinsku tvrtku Geotehnika, izvještava Dragan Nikolić za HRT.

Danas je ona zbog kvalitete radova i poštovanja rokova ondje nezaobilazan partner u izvođenju lučkih radova. Ali i drugih.

U vlastiti posao Branko Lugarov krenuo je ludo hrabro u 52. godini, zajedno sa ženom Marokankom, kupivši posuđenim novcem zaduženu marokansku podružnicu nekadašnje Geotehnike, u kojoj je bio dugogodišnji direktor, a na kraju i stečajni upravitelj. Odvažni dvojac kupio je pogon sa zastarjelom opremom i dugom u iznosu vrijednosti tog pogona u stečajnom postupku.



Te 2004. poslovna avantura počela je posuđenim strojevima, a danas je tvrtka jedna od dvadeset najuspješnijih u Maroku. Dokazuje to i posao na sanaciji područja ispod rabatske medine. Grade i brane, a bez premca su kada je riječ o lučkim radovima na dubokim temeljima. Tijekom uspješnog desetljeća pokušali su na brojnim poslovima angažirati i hrvatske tvrtke nekoć prisutne na tržištu Magreba, koje i dalje u Maroku imaju poslovnu referenciju. Bez uspjeha, naravno…



- Neovisno o tome što je to sada marokanska firma, ovdje svi znaju da smo Hrvati. Svi nas zovu Les Croates. To je oduvijek bilo tako, kaže Branko Lugarov, vlasnik Geotehnike Maroko.

Prvih pet godina bračni par Lugarov vraćao je posuđeni novac pod iznimno lošim uvjetima, uz enormne kamate, istodobno otplaćujući dugove bivše tvrtke. Za sebe su zapravo počeli raditi nakon pet godina teške borbe. Danas posjeduju opremu vrijednu između 6 i 7 milijuna eura. Nekad je Geotehnika imala samo jednog ozbiljnog francuskog konkurenta, danas Geotehnici Maroko konkurira njih dvadesetak. U Maroku, naime, posluju sve najjače europske kompanije. Imaju pravnu sigurnost, država plaća na vrijeme. Zauzvrat, međutim, očekuje kvalitetu i poštovanje rokova. Igranje prema pravilima otvara sva vrata.



- Tri i pol godine, primjerice, sanirali smo najveću džamiju u Maroku, onu u Casablanci. Teško da bi jedna iračka tvrtka dobila posao sanacije zagrebačke katedrale… Vjerujte mi, ovdje u poslu nema predrasuda, kaže Lugarov.



U jednoj od najnačičkanijih afričkih četvrti, u kojoj je dom pronašao velik dio od najmanje 50-ak tisuća došljaka iz subsaharske Afrike, samo je jedno od gradilišta tvrtke koja je nastala na razvalinama hrvatske privatizacije 90-ih. Riječ je o investiciji od 5,5 milijuna eura, naručitelj posla su gradske vlasti Rabata.



- Ako radiš, budućnost ti je osigurana. Posla ima, radna snaga je jeftina, obrazovana. Ljudi su radišni, ali nedostaje organizacije u poslu. Prisiljeni smo stoga na svako gradilište dovesti jednog ili dvojicu naših ljudi, kao šefove gradilišta ili poslovođe, a da bi se posao kvalitetno odradio, kaže nam.



Lugarov je u Maroko doveo iz Hrvatske dva iskusna šefa gradilišta, koja su se u životu nagutala prašine po zemljama Magreba. Problem su za sve hrvatske stručnjake, međutim, radne dozvole i dozvole boravka, s obzirom na to da u Maroku mogu boraviti šest mjeseci godišnje. A u građevinskom sektoru velika je glad za radnom snagom. Nedostaje inženjera, mehaničara, hidrauličara... Geotehnika Maroko trenutačno ima malo više od 120 stalno zaposlenih. Plaćeni su po satu (ako žele, mogu raditi i 12 sati dnevno). Tvrtka godišnje za plaće izdvaja oko milijun eura. Kreću se između 450 i 3000 eura. Daleko su iznad tamošnjih plaća u građevinskom sektoru, u kojemu minimalna iznosi 300 eura…