FOTO: Bivšem poslu rekla zbogom, pa pokrenula ekskluzivni hotel za mačke

Dok mnogi karijeru uzaludno pokušavaju uskladiti s motom “pronađi posao koji voliš pa nećeš morati raditi nijednog dana u životu” uspjelo je to, po svemu sudeći, zagrepčanki Mirjani Sović. Uspješnoj karijeri u auto-branši Mirjana je rekla zbogom i pokrenula ekskluzivni hotel za mačke, prvi takav u Hrvatskoj.

Pod egidom ‘život na visokoj šapi’ početkom lipnja u Dugom Selu, 15-ak minuta vožnje od Zagreba, vrata je otvorio prvi Royal Cat Hotel, specijalizirani deluxe smještaj namijenjen samo macama čiji vlasnici putuju, renoviraju stan / kuću ili očekuju goste, planiraju vjenčanje… “Hotel smo otvorili 3. lipnja, a od 15. 6. su krenule rezervacije. Cijelo ljeto nismo stali, padali smo s nogu. Kroz hotel je otad prošlo oko 270 maca, dnevno u prosjeku oko 35 pa je brzo nestao strah da nećemo biti popunjeni. Mogli bismo primiti i više, no nije poanta nagomilati hotel pa da svi budu zatvoreni. Mačke se moraju puštati van i s njima se treba baviti”, kaže vlasnica Mirjana Sović.

Rastuće tržište za kućne ljubimce

Kako to obično biva, i sama je vlasnica šest maca i jedne kujice, a ideja joj se rodila jer je svaki odlazak na put ili godišnji odmor značio stres kuda s ljubimcima. “Hotel za mačke vidjela sam davno u Aziji, u Singapuru, gdje su to luksuzne građevine, na nekoliko katova, tamo sasvim uobičajena pojava. Kad smo to ovdje napravili, puno je ljudi mislilo da sam konačno ‘prolupala’”, prepričava kroz smijeh. S njom je u projekt u manjinskom udjelu ušla i kolegica Rahela Cvitković s iskustvom volonterke u udruzi za zaštitu životinja, a vjetar u leđa biznisu pružili su državni poticaji za samozapošljavanje.

Premda je, kao i svaka inovativna ideja, i njezina naišla na pokoju povišenu obrvu, ta energična poduzetnica zakoračila je na lukrativno tržište namijenjeno vlasnicima kućnih ljubimaca. Prema anketi GfK od prije nekoliko godina, u Hrvatskoj više od 60 posto kućanstava ima barem jednog ljubimca, za oko trećinu ispitanih to je mačka, a za njih 41 posto pas. Koliki je potencijal tog tržišta oslikava da veliki trgovački lanci rapidno šire ponudu hrane i opreme, od zdjelica za hranu, igračaka i kaputića do proizvoda za sjajnu dlaku, osiguravatelji nude police zdravstvenog osiguranja za pokriće veterinarskih troškova, a sve je više onih koji se profesionalno bave šetanjem ljubimaca..

Kamere za miran san vlasnika

Nakon oko 230.000 kuna vrijednih ulaganja, za četveronošce boravak u mačjem hotelu zaista je na visokoj šapi. Svijetao i vedar prostor od 120 kvadratnih metara uvijek je zaključan i sa svih strana okružen kamerama te 24/7 povezan sa zaštitarskom službom. Tek kad skinete obuću i navučete papuče ili jednokratne navlake kao u bolnici možete ući u prostor u kojem borave mace. U dvije prostorije nalazi se 16 Royal Vip te 9 Royal Classic mačjih apartmana izgrađenih od drveta u kojima mace imaju odvojene prostore za spavanje, jelo i kutiju s pijeskom koja se čisti s vanjske strane kako bi životinja imala mir.

Apartmani su opremljeni ručno izrađenim drvenim postoljem za keramičke zdjelice, a nadohvat šape su svježa mačja trava, “catnip” kuglica od mačje trave, skrivalica, police za penjanje, mala grebalica i igračke. Zajednička prostorija za druženje prepuna je igračaka, penjalica napravljenih od pravog drveta, zidnih polica, fotelja, a cijelo vrijeme tiho se čuje ptičji cvrkut iz zvučnika.

Za razliku od čuvanja u nečijem domu, odsutni vlasnici svoje četveronožne ljubimce i ljubimice u svakom trenu mogu imati “na oku” putem live video streaminga, čak i noću zahvaljujući infracrvenoj kameri. Posebno se pazi na higijenu i zdravlje. U hotel se mogu smjestiti samo socijalizirane mace uz potvrdu o cijepljenju i odrađenu kastraciju, a vlasnici potpisuju ugovor o smještaju. WC-i se čiste nekoliko puta dnevno, podovi i apartmani steriliziraju parnim čistačem i ekološkim sredstvima, a zdjele za hranu peru u perilici posuđa na maksimalnim temperaturama.

“Kad nam dođu ljudi ostanu u šoku da nema nikakvog mirisa. Stalno čistimo, higijena mora biti top jer imamo veliku odgovornost za zdravlje tuđih životinja”, ističe.

Na pitanje kako životinje podnose šok dolaska u hotel, kaže: “Mačke su iznimno prilagodljive, znatiželjne su i jako brzo uče od drugih. Nikoga na ništa ne silimo, ako maca ne želi u društvo nećemo ju prisiljavati na druženje, tek kad se ona sama odluči pridružiti. S mačkama se lako dogovorite, ljudi su često veći problem”, kaže.

Odlazak veterinaru i dnevni vrtić

Za vrijeme našeg posjeta u hotelu je boravilo 20-ak opuštenih i razigranih maca, neke su jurile za igračkama na podu, druge lijeno sunčale na prozoru, a treće s penjalica budno promatrale što se događa ispod njihovih šapa. Među njima je i nekoliko maca bilo na čuvanju budući da Royal Cat Hotel surađuje s udrugama za zaštitu životinja. “Cilj nam je motivirati što više tvrtki da sponzoriraju boravak maca dok im ne pronađemo stalan dom, na tome aktivno radimo”, kaže. Najmlađa gošća bila je četiri mjeseci stara mješanka Rori koja nije skrivala znatiželju za svijet oko sebe, dok je najstarijoj dami Maci, koja je u hotelu na dugotrajnom čuvanju zbog smrti vlasnice, puna 21 godina pa ona uglavnom odmora u miru svoje nastambe.

230 tisuća kuna uloženo je u uređenje prostora i opremanje hotela

Dan u hotelu stoji od 100 do 150 kuna po danu, ovisno o vrsti smještaja, a za boravak dulji od 10 dana i broju maca cijena se dogovara individualno. Među dodatnim uslugama mogu se ugovoriti dnevni vrtić, korištenje hotelske hrane i pijeska, odvoz do veterinara koji je dostupan 24 sata dnevno, davanje terapije te paket Royal Spa koji uključuje cjelokupnu njegu mace od čišćenja uški do njege krzna i rezanja pandži. Gosti u hotel ne dolaze samo za zagrebačkog područja, bilo ih je iz Slavonije i Istre čiji su vlasnici putovali dalje na odmor, a jedna je američka obitelj izabrala Hrvatsku za višetjedni odmor tek nakon što su dogovorili smještaj u Royal Cat Hotelu.

Sporijem tempu u posljednja dva mjeseca za desetak dana ponovno dolazi kraj s početkom intenzivnog ‘bookinga’ uoči božićnih praznika i skijaške sezone. “Popunjeni smo u potpunosti do sredine siječnja”, kaže. Premda još hotel nije zaokružio ni svoju prvu godinu, planovi za budućnost već se naveliko kuju. “Tražimo veći prostor i idealno lokaciju u okolici Buzina da budemo još bliže središtu grada. Imam brdo ideja za uređenje, poput UV sterilizatora za zrak, a voljela bih izgraditi i zelenu oazu kroz koju bi išao potočić”, najavljuje Mirjana Sović. Za lavove u malom to znači još više komfora, a za njihove vlasnike veliku brigu manje kod planiranja odmora i sličnih aktivnosti u kojima njihovi krznati ljubimci baš ne bi “guštali”.