Zagreb više nije grad s najskupljim stambenim kvadratima

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Bogatstvo nekoga grada mjerilo se i cijenom njegovih kvadrata na najatraktivnijim lokacijama. Dugo je Zagreb slovio za prvaka, ali više nije tako.

"Na riječkom Korzu kvadrat stana može dosezati do 3.000 eura po metru kvadratnom. U razmaku od 50 metara na Korzu u bočnim ulicama, cijene mogu padati i do 2,3 puta niže", kaže za RTL Branko Papeš, vlasnik agencije za nekretnine Dogma.

Ako uz lokaciju ide i luksuzno uređenje, kao u stanu tik uz morske orgulje u Zadru, cijena četvornog metra je 4.000 eura.

"Potražnja njima uvijek postoji! uvijek se vračamo na vrijeme u krizi prije krize i iza te famozne krize, potražnja za njima je uvijek postojana, kupuju se", kaže Vedran Vinketa iz agencije za nekretnine Vidasa. .

Ta je kategorija postojana i u Zagrebu; ali je zato u drugim cjenovnim razredima, gdje je godinama držao primat najskupljeg kvadrata - Zagreb prema cijenama u oglašavanju pao na 7. mjesto

Prema cijenama nekretnina u centru grada, ono što je nekada bio Dubrovnik, sada je postao Split. U Dubrovniku gotovo da nema nekretnina koje nisu pretvorene u turističke i ugostiteljske objekte, pa se prodajna cijena kvadrata zadržala iznad 2.100 eura.

Split je još posebniji i zato što je bolje povezan s ostalim atraktivnim gradovima i otocima, a uz turizam – koji je samo lani porastao za 25 posto – to sa sobom povlači i potrebu za novim kapacitetima. S druge strane, tlocrt same gradske jezgre ne dopušta nove stambene zgrade.

Potreba za nekretninama, kao i mala ponuda, rezultiraju prosječnom cijenom četvornog metra u centru Splita višom od 2.000 eura.

"Uglavnom gradnja je nekako u stagnaciji, nema previše projekata koji se zadnje dvije godine grade u Zagrebu a tako ni u Splitu", kaže agentica nekretninama Ana Živković.

U Zagrebu također raste potreba za turističkim sadržajima. Međutim, ono što snižava cijenu je ipak puno veća ponuda. Zato je teško Zagreb i uspoređivati s manjim gradovima. No, tržište je dovelo do toga da se u centru, primjerice, u blizini Zelenog vala – derutni stan u staroj zgradi može kupiti i za 1.100 eura po kvadratu. Uz adaptaciju – cijena može ostati na 1.600. To je minimalna cijena, ona može rasti i preko 2.500 eura bliže Trgu bana Jelačića, ali i padati do 1.200 što je udaljenost veća.

Prema podacima zavoda za statistiku od 2006. godine, u ovoj godini je prosječna cijena stana najniža.