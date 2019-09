Produžen rok za predaju zahtjeva za subvencioniranje stambenih kredita

Foto: Hrvoje Jelavić / Pixsell

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) objavila je u srijedu da je u prva dva tjedna zaprimila više od dvije tisuće zahtjeva za subvencioniranje stambenih kredita, izvijestivši i kako je rok za prijave 4. listopada, čime je produljen za tri dana.

"Upravo zbog brojnih zamolbi mladih ljudi koji još uvijek žele iskoristiti ovu mjeru i osigurati si dom po povoljnijim uvjetima, produžujemo rok prijava do petka 4. listopada. Još je dovoljno vremena ostalo za prijaviti se, a svi koji predaju potpunu dokumentaciju subvenciju će i dobiti", navodi se u objavi na internetskim stranicama APN-a.

Naime, APN je 10. rujna počeo zaprimati zahtjeve za subvencioniranje stambenih kredita, a potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar tada je najavio da će se prijave zaprimati tri tjedna, a da će svi koji se prijave i imaju kompletiranu dokumentaciju subvenciju i dobiti.

Uvjeti za subvencioniranje stambenih kredita

APN je u prvoj polovini kolovoza potpisao ugovore o davanju subvencioniranih stambenih kredita s 12 banaka, pri čemu se efektivne kamatne stope koje su banke ponudile kreću od 2,19 do 3,75 posto.

Zahtjev za subvencioniranje stambenog kredita mogu podnijeti svi mlađi od 45 godina koji u svom vlasništvu nemaju stan ili kuću. Subvencioniranje kredita odobravat će se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće, i to do najviše 1.500 eura po četvornom metru odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina. Visina subvencije ovisit će o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje, odnosno gradi te će se kretati od 30 do 51 posto iznosa rate kredita.

Subvencioniranjem stambenih kredita mladima se subvencionira plaćanje dijela stambenog kredita prvih pet godina otplate.

Za svako rođeno, odnosno usvojeno dijete u razdoblju subvencioniranja kredita, subvencija države produžuje za dodatne dvije godine. Izmjenama zakona iz lipnja ove godine, omogućava se produženje subvencija za dodatnu godinu po svakom djetetu i za obitelji koje već imaju djecu. To znači da će za obitelj koja već ima dvoje djece subvencija umjesto pet trajati sedam godina.

U dosadašnje dvije godine primjene zakona o subvencioniranju stambenih kredita ukupno je odobreno 5.300 zahtjeva za subvencije, a osim u rujnu zahtjevi za subvencioniranje stambenih kredita iduće godine će se moći podnositi i u ožujku.