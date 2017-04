Pogledajte gdje su najjeftinije kuće u Hrvatskoj

Foto: Ivo Čagalj / Pixsell

Podaci oglasnika za nekretnine Crozilla.com pokazali su kako su kuće i tijekom ožujka najviše cijene zadržale na Jadranu, a pritom prednjače Dubrovnik, Opatija i Split.

Prosječna tražena cijena kuće, s uključenom cijenom okućnice, u Dubrovniku je tijekom ožujka iznosila 3904 eura po četvornom metru, što na mjesečnoj razini predstavlja porast od 1,9 posto, te 4,9 posto na godišnjoj razini.

Cijene kuća u Opatiji bilježe blagi pad od 0,3 posto na mjesečnoj i 0,4 posto na godišnjoj razini, pa je tražena cijena „kvadrata“ u prosjeku iznosila 2282 eura.

U Splitu se, prema podacima oglasnika Crozilla.com, za jedan metar kvadratni u prosjeku tražilo 2003 eura, što je 3 posto manje no mjesec ranije, te 6,6 posto manje no lani u istom mjesecu.

Mjesečni porast cijena kuća od 2,6 posto tijekom ožujka je zabilježen u Šibeniku u kojem se za jedan metar kvadratni, s uključenom cijenom okućnice, u prosjeku tražilo 1356 eura.

Zadar bilježi pad cijena od 1,2 posto na mjesečnoj i 6,7 posto na godišnjoj razini, a prosječna tražena cijena „kvadrata“ u prosjeku je iznosila 1643 eura.

Analiza podataka Crozilla.com pokazala je kako su najniže cijene kuća zabilježene u manjim gradovima u unutrašnjosti, pa je tako cijena „kvadrata“ u Bjelovaru iznosila 480 eura, u Sisku 502 eura, u Osijeku 608 eura, a u Varaždinu 660 eura. Prosječna tražena cijena „kvadrata“ kuće u Slavonskom Brodu tijekom ožujka je iznosila 662 eura.

Kuće u Zagrebu tijekom ožujka nisu bile pretjerano zanimljive posjetiteljima oglasnika Crozilla.com, a zabilježen je i pad njihovih cijena. Za „kvadrat“ tamošnjih kuća u prosjeku se tražilo 1223 eura što je 1,6 posto manje no mjesec ranije. No, unatoč mjesečnom padu, cijene su bile 1,2 posto više no lani u istom mjesecu.

Kuće 17 posto jeftinije od stanova

Podaci oglasnika za nekretnine Crozilla.com pokazali su kako su tijekom ožujka prosječne tražene cijene stanova u prosjeku bile 17 posto niže no cijene kuća.

Najveća je razlika u cijenama zabilježena u Varaždinu u kojem su kuće od stanova bile jeftinije čak 40 posto, te u Bjelovaru gdje je razlika iznosila 38 posto.

Dok su u većini gradova kuće bile jeftinije no stanovi, situacija je bila obrnuta tek u Dubrovniku u kojem su kuće skuplje 6,3 posto, te u Poreču 1,7 posto.

Podaci oglasnika Crozilla.com pokazali su kako je Pula jedini grad u kojem je tijekom ožujka cijena kuća i stanova bila jednaka: 1326 eura po „kvadratu“. Mala razlika u cijenama zabilježena je u Senju u kojem su stanovi bili 1,7 posto skuplji od kuća.

Najveća razlika u cijenama „kvadrata“, gledano u eurima, iznosi gotovo 700 eura, a zabilježena je u Opatiji u koji su stanovi bili skuplji od kuća za 23,4 posto, te u Zagrebu u kojem je razlika iznosila 440 eura, odnosno 26,5 posto.

Strance zanimaju kuće na moru

Podaci oglasnika za nekretnine Crozilla.com pokazali su kako se tijekom ožujka najviše pretraživala ponuda kuća za prodaju na području Osijeka, a zatim Poreča, Samobora, Šibenika i Kaštela.

Potencijalni strani kupci najveći su interes pokazali za kućama na Jadranu, a pretežno za onima na otoku Viru, a zatim u Puli, Umagu, Vodicama te Crikvenici i Medulinu.