Od države kupuju derutni hotel i pretvaraju ga u prvi hrvatski art hotel s pet plus zvjezdica

Foto: Duško Marušić / Pixsell

Osim što je najavio prodaju Muzila, Saccorgiane i Hidrobaze, ministar državne imovine Goran Marić za nedavnog je boravka u Puli s vodstvom Arena Hospitality Groupa (AHG) razgovarao i o prodaji hotela Riviera. Naime, pulski hotelijer već godinama nastoji riješiti pitanje vlasništva nekad reprezentativnog zdanja u vlasništvu države koje je, upravo zbog neriješenih imovinskih odnosa, danas u poprilično derutnom stanju. Nekad vrhunski hotel u kojem je odsjedala europska krema danas, naime, posluje kao guest house.

Manuela Kraljević, direktorica prodaje i marketinga u AHG-u, potvrdila je Glasu Istre da je tvrtka zainteresirana za kupnju, o čemu je održan konstruktivan razgovor s ministrom. Tek očekuju ponudu iz resornog ministarstva, a cijenu će objaviti kad budu doznali o kolikom se iznosu radi. Da je država zainteresirana za prodaju hotela baš AHG-u potvrdio je i sam ministar za boravka u Puli.

Time je praktički najavio i razrješenje situacije budući da je pulski hotelijer, kao što smo i ranije izvještavali, tražio da mu se priznaju višegodišnja pozamašna ulaganja u hotel. U Areni već sad imaju velike planove za ovaj biser neobarokne arhitekture.

- U sklopu AHG-a tri su različita brenda: Park Plaza, art’otel i Arena hotels & apartments, a Riviera je zamišljena kao prvi art’otel u Hrvatskoj. Zbog ograničenog broja soba bio bi to profinjeni, visokodizajnirani boutique hotel s pet plus zvjezdica, na ponos grada i zemlje, veli Kraljević. Bila bi to ujedno najznačajnija investicija pulskog hotelijera "po ključu".