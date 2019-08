Nekadašnja šoping meka i poznata robna kuća sada je kuća duhova

Foto: Duško Marušić / Pixsell

Golemo zdanje kod gradske tržnice u Puli zauzima čak 8 tisuća četvornih metara, na pet etaža. Sada je zdanje duhova. Počela se graditi 1975. godine, gotovo paralelno sa zgradom sadašnje Otp banke, nekadašnje Istarske banke.

Sa sjetom i tugom prisjećaju se 80-tih godina prošlog stoljeća i Puljani, piše HRT.



- Robu si mogao naći kao ne znam gdje na svijetu, sve su imali i povoljne cijene, što je važno, a ne kao sada. Usluga odlična, krcato je bilo, tu su ljudi stalno ulazili, izlazili, nisi mogao proći na vrata, jedva se prolazilo, a sada evo, samo je Dragan tu, rekao je Nihad Kadić.



A Dragan je postolar. Svoju je radnju u dnu Robne kuće Pula otvorio istog dana kad je i ona otvorena. Posljednji je ostao, on i sin i dalje popravljaju cipele. Svjedoče svakodnevnome propadanju bivše robne kuće.



Zgrada je bila u vlasništvu nekada najvećeg pulskog trgovačkog društva Puljanke. No s njezinim poteškoćama u poslovanju, pa stečajem i robna kuća putuje iz ruke u ruku. Sad je u rukama jednog britanskog fonda. Trebala je postati gradski hotel sa 100 soba, no od toga ništa. Zgrada je privatno vlasništvo i Grad Pula ne može se miješati no želju imaju - parkirališna kuća.



- To bi nekako Gradu Puli bio projekt koji bismo svesrdno poduprli i potrudili bi se u što je moguće kraćem roku i realizirati ga, kazao je pulski dogradonačelnik Robert Cvek.



Odvjetnička kuća koja zastupa britanski fond poznati su zagrebački odvjetnici, bili su pravni savjetnici u slučaju Agrokor. Do emitiranja ove priče nismo dobili njihov odgovor na naše pitanje što novi vlasnik namjerava s robnom kućom Pula.