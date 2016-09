Najveći pad cijena stanova bilježe Pula i Dubrovnik

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Podaci oglasnika za nekretnine Crozilla.com pokazali su kako su prosječne tražene cijene stanova tijekom kolovoza bile 0,2 posto više no mjesec ranije.

Na godišnjoj su razini cijene zabilježile nešto niže vrijednosti, te su u prosjeku bile 3 posto niže no lani. Najveći godišnji pad cijena tijekom kolovoza je zabilježen u Sisku i Dubrovniku, dok najveći porast bilježi Šibenik, a osim u tom gradu, cijene stanova su i u Zadru i Varaždinu bile više no lanjske.

Na mjesečnoj razini najveći pad cijena bilježe Pula i Dubrovnik. Podaci oglasnika Crozilla.com pokazuju kako su u Puli cijene stanova tijekom kolovoza bile 1,1 posto niže no mjesec ranije, pa se za jedan metar kvadratni u prosjeku tražilo 1302 eura. Za „kvadrat“ stana u Dubrovniku tražilo se 3047 eura, a taj je iznos 0,8 posto niži no mjesec ranije.

Pad cijena od 0,5 posto zabilježen je u Senju gdje je prosječna tražena cijena stana iznosila 1301 euro po metru kvadratnom, te u Umagu u kojem se za „kvadrat“ u prosjeku tražilo 1977 eura.

Neznatne mjesečne promjene od tek 0,1 posto zabilježene su u Bjelovaru i Varaždinu- gdje su cijene pale, te u Osijeku, Rijeci i Slavonskom Brodu koji bilježe porast cijena.

Prema podacima Crozilla.com prosječna tražena cijena stanova u Sisku je tijekom kolovoza iznosila 672 eura po metru kvadratnom što je 3,1 posto više no mjesec ranije, ali i preko 20 posto manje no lani u istom mjesecu - to ujedno predstavlja najveći mjesečni porast, ali i najveći godišnji pad cijena.

Cijene stanova oglašavanih u kolovozu putem Crozilla.com porasle su i u Zagrebu, gdje su bile 1,1 posto više no tijekom srpnja, a prosječna tražena cijena iznosila je 1607 eura po „kvadratu“.

Šibenik bilježi porast cijena

Posljednjih se dana o Šibeniku mnogo priča, a razlog tome posjet je poznatog glumca Brada Pita koji, navodno, planira uložiti novac upravo u tamošnje tržište nekretnina.

Podaci oglasnika Crozilla.com pokazali su kako su cijene stanova u Šibeniku tijekom kolovoza zabilježile porast i na mjesečnoj i na godišnjoj razini, a prosječna tražena cijena „kvadrata“ stana popela se na 1467 eura.

Traže se stanovi u Zagrebu i na moru

Osim stanova u Zagrebu za kojima je još uvijek potražnja veća nego u drugim gradovima, tijekom kolovoza putem oglasnika za nekretnine Crozilla.com pretraživali su se i oni na području Splita, Zadra, Pule i Osijeka. Potencijalne strane kupce, osim onih zagrebačkih, zanimali su i stanovi Makarskoj, Splitu, Puli, na otoku Krku i u Crikvenici.