Kvadrat stana na moru i po 600 eura

Foto: Davor Puklavec / Pixsell

Podaci oglasnika za nekretnine Crozilla.com pokazali su kako su prosječne oglašavane cijene stanova tijekom rujna bile oko 2 posto niže no lani u istom mjesecu.

Šibenik, prema podacima oglasnika Crozilla.com, tijekom rujna bilježi najveći godišnji porast cijena, dok je najveći pad zabilježen u Sisku.

Na godišnjoj su razini cijene stanova u većini gradova zabilježile pad vrijednosti, no bilo je i onih kao što su Šibenik, Split, Zadar i Varaždin u kojima su rujanske cijene bile više no lanjske.



Najviše cijene stanova oglašavanih na Crozilla.com tijekom rujna zabilježene su u Dubrovniku, u kojem su na mjesečnoj razini dodatno porasle za 1,8 posto, te se popele do iznosa od 3103 eura po metru kvadratnom. Cijene „kvadrata“ stanova više od prosječnih zabilježene su i u Opatiji gdje su iznosile 2980 eura, te u Splitu gdje se u prosjeku tražilo 2273 eura.

Prema podacima oglasnika Crozilla.com, u Zadru se tijekom rujna za „kvadrat“ stana u prosjeku tražilo 1786 eura, što je 0,6 posto više no mjesec ranije, a cijene stanova porasle su i u Šibeniku, za 0,9 posto, pa je prosječna tražena cijena iznosila 1480 eura po metru kvadratnom.

Kada su gradovi na moru u pitanju, jedan od povoljnijih je Senj u kojem je tijekom rujna zabilježen i najveći mjesečni pad cijena. Prosječna tražena cijena „kvadrata“ u tom je gradu iznosila 1229 eura, što je 5,5 posto manje no mjesec ranije. U Senju se mogu pronaći stanovi s cijenama nižim i od 600 eura po metru kvadratnom, a čak 30 posto tamošnjih stanova oglašenih tijekom rujna na oglasniku Crozilla.com imalo je cijenu nižu od 1000 eura po „kvadratu“.

Jedan od gradova s nižim cijenama stanova tijekom rujna bio je Sisak u kojem se za „kvadrat“ u prosjeku tražilo tek 708 eura. Niske su cijene zabilježene i u Bjelovaru u kojem je prosječna cijena metra kvadratnog iznosila 771 euro. Niti istočnije ne nalazimo visoke cijene, tako se tijekom rujna u Slavonskom Brodu za metar kvadratni u prosjeku tražilo 823 eura, a u Osijeku nešto više, odnosno 948 eura.



Varaždin i Zagreb rijetki su gradovi u unutrašnjosti s cijenama stambenih „kvadrata“ višim od 1000 eura. Prosječna tražena cijena varaždinskih stanova tijekom rujna je iznosila 1119 eura što predstavlja mjesečni porast od 1,9 posto. Za „kvadrat“ stana u Zagrebu, prema podacima oglasnika Crozilla.com, tijekom rujna tražilo se 1623 eura, a taj je iznos 1 posto veći no mjesec ranije.

Stanovi u Zagrebu i Splitu najtraženiji

Tijekom rujna posjetitelji oglasnika za nekretnine Crozilla.com najviše su pretraživali stanove koji se prodaju na području Zagreba i Splita, a zatim ponudu stanova u Zadru, Puli i Osijeku.

Potencijalni strani kupci najveći su interes pokazali za stanovima za prodaju na području Zagreba, Splita, Makarske, Pule i Krka.