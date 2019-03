Cijene nekretnina rastu, stanovi u novogradnji rasprodaju se i prije prve zakopane lopate, ali do kada?

Foto: Borna Filic/PIXSELL

- Cijene rastu, rastu prije svega tražene cijene, manje rastu realizirane cijene. Treba segmentirati tržište - raste cijena samo nekim nekretninama i na određenim područjima Hrvatske. Godišnji rast je do 4 posto u realiziranim vrijednostima - pojasnio je Dubravko Ranilović za HRT.



Upitan o efektu koji na tržište nose subvencionirani krediti za mlade, Ranilović je odgovorio da su subvencije dobre, ali dižu cijene nekretnina, stvaraju kratkoročnu potražnju, cijene se dižu i u principu se kasnije ne vrate.



Iako smo izgubili 10% stanovništva zbog iseljavanja, stanovništvo nam stari, natalitet pada, nema gospodarskog booma i cijene rastu, raste i potražnja. Zašto se togađa, objasnio je Robert Pokrovac:



- Treba postaviti pitanje kakva je bila potražnja svih ovih godina - naglasio je i objasnio da gotovo 8 godina nije bilo produkcionalnih stanova i svi koje se bave nekretninama nisu imali problema s potražnjom nego s proizvodom koji se nudi na tržište. Ono čega se bojimo je kakva struktura će izaći na tržište i dali pokrivamo sve ciljne skupine kupaca.



- Sada svaki projekt koji izađe na tržište se proda vrlo brzo, dapače proda se u fazi gradnje i to znači da je pogođen cilj, zna se što se traži, kazao je.



Komentirao je u zašto raste cijena nekretnina na obali, rekavši da je to sasvim prirodno:

- Imamo jednu od najljepših obala na svijetu i stranci to izuzetno prepoznaju. Ono što nas plaši je da vrijednost nekretnina ne čini samo nekretnina. Bitan je razvoj infrastrukture, kako to izgleda, kako se prostor koristi, što se događa u zimi, proljeću, ljeti? Ako želimo razvijati tržište nekretnina, moramo pričati više o tome što nekretninu čini vrijednom. Veliki je potencijal tržišta na obali i vjerujem da ćemo znati iskoristiti jer sve će se to reflektirati i na turizam - naglasio je Pokrovac.



Što se tiče prognoze za ovu godinu, Dubravko Ranilović je uvjeren da će doći do usporavanja rasta cijena, očekuje još mali rast cijena u traženjima, bitno manji rast cijena u realiziranim cijenama, a do kraja godine će doći, kaže, do nekakve stabilizacije. Bitnih potresa ove godine neće biti, zaključuje.



- Lekciju koju smo naučili iz prošlog ciklusa će biti vrlo korisna kad dođu prvi problemi jer ćemo puno brže odlučivati kada dođe do nekakvog zastoja u prodaju ili u definiranju cijena. Imamo dobru platformu da uđemo u jedan razvojni ciklus a ne u ciklus rasta i mislim da ljudi neće pogriješiti ako su odlučili ulagati u nekretnine u narednih nekoliko godina, poručio je Pokrovac.