Tehnologija nadzora prepoznavanjem lica građana: Hrvatski MUP ju nabavlja unatoč mogućoj zabrani Europske unije

Alphabet, kompanija koja većinu prihoda zarađuje korištenjem umjetne inteligencije u oglašavanju na internetu i koja razvija neke od najraširenijih AI tehnologija na svijetu, uključujući one ugrađene u Android mobitele, pozvala je SAD i EU da reguliraju AI te da se u tome usklade. Alphabetov izvršni direktor Sundar Pichai objavio je komentar u Financial Timesu u kojem piše da nije upitno treba li AI regulirati već isključivo kako tome pristupiti.

"Kompanije poput naše ne mogu samo razvijati nove, obećavajuće tehnologije i prepustiti tržištu da odlučuje kako će se one koristiti nego je temeljno za nas da osiguramo da se tehnologije koje smo razvili koriste za dobro i da su dostupne svima", napisao je Pichai.

SAD i Europska unija već pripremaju regulaciju umjetne inteligencije. I dok SAD predlaže meki pristup, EU razmatra mogućnost da zabrani korištenje tehnologije prepoznavanja lice, koja temelji na AI-ju, na idućih pet godina kako bi zakonodavac uspio uhvatiti korak s napretkom i primjenama te tehnologije.

EU je tim smjerom krenuo nakon što je Kina demonstrirala kako se tehnologija prepoznavanja lica, uparena s pristupom svim kamerama u javnom i privatnom prostoru u Kini može koristiti ne samo za potragu za kriminalcima već i za potpuno praćenje kretanja i ponašanja svojih građana. U Velikoj Britaniji je regulator pokrenuo istragu protiv developera Argenta zbog primjene tehnologije prepoznavanja lica na kamerama u londonskom kvartu King Cross, koji je inače poznat i po željezničkoj stanici St. Pancras iz koje kreće Eurostar vlak prema Parizu i Bruxellesu. Do istrage je došlo nakon što su mediji otkrili da Argent dnevno tako snima i profilira na desetke tisuća građana, i to bez njihova znanja. Ovo je pitanje posebno osjetljivo u Londonu, koji ima najviše kamera na javnim prostorima u Europi, više od pola milijuna, a koje tamošnja policija već koristi za prevenciju i potragu za kriminalcima.

U Hrvatskoj je baš policija početkom ove godine objavila natječaj od 2,8 milijuna kuna kroz kojeg traži softver za prepoznavanje lica koji bi joj omogućio da u nekoliko sekundi identificira lica 3000 građana, odnosno u manje od dvije minuta mogla bi profilirati sve građane Splita ili u manje od deset minuta sve građane grada Zagreba.

Sudar Pichai zabrinut je što su SAD i EU krenule u regulaciji AI-ja u različitim smjerovima. Sve velike kompanije, uključujući Alphabetov Google, zatim Amazon, Microsoft, Facebook i Apple razvijaju vlastitu ponudu AI tehnologija te je u većoj ili manjoj mjeri već nude i u Hrvatskoj kao cloud usluge.

Komentar Alphabetovog šefa, koji poziva na etičnost u korištenju AI-ja, naišao je i na kritike. Naime, inicijalno je moto Googlea bio "Don't be evil", odnosno ne budi zao. No, više nije. Nadalje, kompanija interno brani zloupotrebu tehnologija poput one za prepoznavanje lica, jer smatra da se time mogu kršiti ljudska prava pa je Google, primjerice, ni ne prodaje na tržištu. Međutim, Pichai nije kritizirao svoje konkurente koji to rade.