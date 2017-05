Mali hrvatski kombajn uspješno se prodaje na tržištima Irana, Alžira i Maroka

Foto: Goran Ferbezar / Pixsell

Jedan od vodećih hrvatskih izvoznika, županjske Same Deutz-Fahr Žetelice, u najintenzivnijem je dijelu ovogodišnje proizvodne sezone kada se obavlja prodaja kombajna prije početka sezone žetve i vršidbe.

- Do ljeta planiramo proizvesti nešto više od 300 kombajna, a do kraja godine ukupno će ih biti od 415 do 430. Plasirat ćemo ih uglavnom na europsko tržište, najviše u Njemačku, Francusku i Rumunjsku, ali i druge države. Ove smo godine s prodajom dosta prisutni i u Turskoj - kaže generalni direktor Damir Kobaš.

A upravo su Same Deutz-Fahr Žetelice lani proglašene i najboljim hrvatskim izvoznikom u Tursku u 2015. godini. Godinu ranije tvornica je dobila Zlatni ključ za najboljeg izvoznika u Njemačku, a prije toga i nagradu za najinovativnijeg hrvatskog izvoznika u 2013. godini. Sva ta prestižna gospodarska priznanja potvrda su kontinuiteta visoke kvalitete poslovanja i dodatna motivacija za još bolje rezultate.

- S prošlogodišnjim razvojem novog malog kombajna C5 ove godine uspjeli smo prodati i oko 20 kombajna na nova tržišta, kao što su Iran, Alžir, Maroko… - kaže Kobaš.

Kako piše Glas Slavonije, riječ je o dosad najmanjem i najekonomičnijem kombajnu iz proizvodne lepeze ovog županjskog proizvođača, koji pripada u izvrsni dio hrvatskog gospodarstva. Kombajn je predviđen za manje površine i po cijeni je dosta povoljniji u odnosu prema ostalim modelima. Predstavljen je krajem prošle godine na Međunarodnom sajmu poljoprivredne mehanizacije EIMA u Bologni, u Italiji, gdje je izazvao velik interes i privukao brojne potencijalne kupce. A tvornici je otvorio nove mogućnosti na tržištima izvan EU-a gdje do sada nije bila toliko prisutna.