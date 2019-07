Fortenova: Više od 80 posto imatelja depozitarnih potvrda glasalo za novo financiranje

Foto: Borna Filic/PIXSELL

"Imatelji depozitarnih potvrda kompanije Fortenova Group STAK Stichting, danas su na Glavnoj skupštini održanoj u Amsterdamu s više od 80 posto glasova glasali u korist novog aranžmana za financiranje Fortenova grupe, kojemu je svrha refinancirati Ugovor o financiranju s prvenstvom naplate od 8. lipnja 2017. godine", navodi se u priopćenju.

Novo financiranje strukturirano je kao četverogodišnja obveznica u iznosu do 1,2 milijarde eura s kamatnom stopom od 7,3 posto plus EURIBOR, uz donju granicu od 1 posto, a financiranje predvodi tvrtka HPS Investment Partners. Zaključenje procesa refinanciranja bit će dovršeno do kraja kolovoza, stoji u priopćenju.

“Rezultat glasanja Glavne skupštine pokazuje da je velika većina naših dioničara prepoznala važnost novog financiranja za Fortenova grupu u smislu osiguravanja srednjoročne financijske stabilnosti, kao i dugoročne održivosti, rasta i razvoja kompanije", istaknuo je glavni izvršni direktor Fortenova grupe Fabris Peruško.

Zahvalio je dioničarima što su podržali odluku Uprave Fortenova grupe kao i svim njihovim dionicima koji su bili uključeni u postizanje ovog ključnog događaja u procesu refinanciranja.

"Fortenova grupa sada je usredotočena na zaključenje transakcije, nakon čega ulazimo u novu fazu poslovanja, kad će nam fokus biti na povećanju profitabilnosti, poboljšanju učinka i stvaranju dodatne vrijednosti za sve dionike”, rekao je Peruško.