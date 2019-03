Dobre vijesti za radnike: Jamstvo minimalnih neto primanja u iznosu od 5.000 kuna

Foto: Press

Hoteli Makarska i Imperial d. d. Rab svojim zaposlenicima, tijekom sezone 2019. godine, počevši od svibnja do kraja kolovoza, daju jamstvo minimalnih neto primanja u iznosu od 5.000 kuna za sve zaposlenike koji odrade puni mjesečni fond sati.

Svim ostalim zaposlenicima koji imaju neto primanja veća od 5.000 kuna pa do 6.500 kuna neto, isplatit će se nagrada za sezonu, što će se primjenjivati u razdoblju od svibnja do kraja kolovoza, u ukupnom iznosu do 2.000 kuna neto.

Najbolji zaposlenici (stalni, sezonci i studenti) mjesečno će se stimulirati dodatnim nagradama.