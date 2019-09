Besplatno i bez rizika: Ako ste vlasnik nekog vozila iz VW grupe, možete dobiti veliku odštetu

Foto: DPA/PIXSELL

Ako posjedujete novo ili polovno dizel VW vozilo kupljeno nakon 1. studenog 2008. godine, trebali biste razmisliti o pridruživanju masovnoj kolektivnoj tužbi protiv spomenute tvrtke. Naime, svi koji to učine do 29. rujna ove godine imaju priliku besplatno tužiti Volkswagen te dobiti i do desetak tisuća eura naknade štete.

Radi se o do sada najvećoj oglednoj kolektivnoj tužbi u Europi koju je protiv Volkswagen AG-a kao tužitelj pokrenulo Savezno udruženje njemačkih potrošača iz Berlina u svrhu utvrđivanja odgovornosti zbog nedopuštene ugradnje manipulativnih softvera za optimiziranje dušikovih oksida (NOx) u vozila s dizel motorima. U pitanju su vozila iz VW grupe - Volkswagen, Audi, Škoda, Seat i Porsche Cayenne 3.0 litarski - s dizelskim motorom EA 189 EU 500, pojasnila je za Vijesti.hr odvjetnica Sandra Budimir, koja u suradnji s odvjetničkim uredom iz Berlina Härle &Martinović zastupa hrvatske potrošače.

Interes u Hrvatskoj postoji, no zabrinjava da domaći potrošači dosad nisu imali saznanja o konkretnim mogućnostima ostvarivanja svojih prava protiv Volkswagena u kolektivnoj tužbi, a Budimir se pita i zašto im se to prešućivalo.

''Sama država se namirila od Volkswagena na ime manjka u državnom budžetu po osnovu nenaplaćene razliku trošarina i poreza. Za razliku primjerice od SAD-a, Italije ili Njemačke, Hrvatska ni na koji način nije financijski kaznila Volkswagen za najveću industrijsku, potrošačku i ekološku prijevaru'', kaže Budimir dodajući da je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 2016. godine osnovalo Povjerenstvo za utvrđivanje povrede hrvatskih zakona i propisa u području zaštite okoliša i zaštite potrošača, ali nisu poznati rezultati i konkretni koraci.

Svi koji se žele pridružiti tužbi moraju dostaviti dokumentaciju (kupoprodajni ugovor ili račun te knjižicu vozila/prometnu) kojom dokazuju da su vlasnici vozila s ugrađenim dizel motorom i spornim softverom, kupljenih nakon 2008. godine.

Napominje da hrvatski potrošači ne snose nikakav financijski rizik u postupku povodom kolektivne tužbe, a u slučaju daljnjeg individualnog sudskog postupka, mogu se osigurati procesnim financiranjem od za to postojećih društava koje će pokriti i te troškove postupka uz određenu proviziju nakon konačne naplate štete.