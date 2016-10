Abrakadabra se popela na drugo mjesto, prvi ekupi

Foto: Abrakadabra / Print screen

Todorićeva Abrakadabra je po broju transakcija došla na drugo mjesto među domaćim online trgovinama. Tvrtka A007, koja stoji iza te trgovine, radi na pripremi izlaska na tržište Slovenije, što se očekuje početkom iduće godine, te zatim Srbije. Neslužbeni je to komentar koji smo dobili o radu Abrakadabre od ljudi bliskih kompaniji na konferenciji SAP Hybris Day koja se u srijedu održala u Zagrebu. SAP-ov Hybris je, naime, softverska platforma na kojoj se vrti Abrakadabra. I dok prema informacijama iz branše najveća web trgovina u Hrvatskoj eKupi, koja je dio M SAN grupacije Stipe Matića, navodno i dalje uvjerljivo vodi na hrvatskom tržištu, a neki strani izazivači također ispituju svoje mogućnosti, o Todorićevoj Abrakadabri u branši se priča da zasad ima skroman uspjeh.

80posto porasla prodaja nakon uvođenja mobilne i web prodaje

Naš izvor blizak A007 nam pojašnjava da su pravi zamah uhvatili nakon ljeta, odnosno od rujna i da su svi pokazatelji u snažnom rastu.

Prodaja karata

Abrakadabra je službeno potvrdila da joj je plan izaći na slovensko i srpsko tržište. Ujedno, kompanija planira dodatno uvesti nove marketinške alate te program vjernosti, a ide i u širenje ponude.

Hrvoje Ljubičić, direktor službe elektroničke trgovine Agrokor u svojoj je prezentaciji naveo da će uskoro krenuti s prodajom elektroničkih proizvoda preko Abrakadabre. “Pripremamo prodaju digitalnih proizvoda poput karata za različita događanja, te drugih sličnih stvari”, kaže Ljubičić.

10posto novih kupaca trgovci dobiju otvaranjem web i mobilne trgovine

Digitalni proizvodi, naime, mogu biti elektroničke knjige, glazba i filmovi pa čak i cloud usluge. No, Ljubičić nije ulazio u detalje.

Više kanala

Cosmin Costea, direktor za digitalnu strategiju konzultantske kuće Deloitte ističe pak da trgovci nemaju alternativu i da je trgovina već snažno ušla u proces digitalne transformacije. Dodaje da je taj proces za njih ipak vrlo povoljan.

Navodi da je Deloitte došao do podatka da je trgovcima koji su otvorili nove kanale prodaje, odnosno mobilne i web trgovine, to povećalo potrošnju kupaca za čak 80 posto.

“Prvi podaci su nam ukazali da kupci u prosjeku trošili 80 posto više online nego u fizičkim trgovinama, ali išli smo to detaljnije istraživati i tako smo došli do glavne prednosti omnichannel načina rada”, kaže Costea.

Navodi da su se usmjerili na iste kupce, koji kupuju i offline i online, te otkrili da su uz njih na veću prodaju utjecali i novi kupci koji su došli samo zato što su trgovci otvorili web i mobilne trgovine. Costea kaže da pri otvaranju novih kanala trgovac može računati na to da će dobiti 10 posto novih kupaca.

25posto odmah porasla prodaja trgovaca koji su se proširili u online

“Ali glavna stvar je da su postojeći kupci, koji kupuju i online i offline, ukupno povećali svoju potrošnju za 25 posto što pokazuje da dodavanje novog kanala prodaje diže rezultate na svim razinama i to je jako važan podatak za trgovce”, kaže Costea. Prema podacima Deloittea kod postojećih kupaca 10 postotnih poena rasta otpadalo je na online, a preostalih 15 na rast kupnje u fizičkim trgovinama.

Lojalnost raste

Costea dodaje da je jako zanimljivo i onih deset posto novih kupaca, koji su došli zbog otvaranja novih kanala prodaje. Pojašnjava da su takvi kupci jako lojalni, ali i da većinu svoje potrošnje rade u fizičkim formatima trgovina.

“Kupci koji su prvi dodir s trgovcem imali preko njegove online trgovine su nastavili dolaziti 30 posto češće od ostalih kupaca i online trošili 30 posto više, a također po strukturi potrošnje oni su trošili trećinu preko interneta, dok bi u fizičkim trgovinama trgovca trošili preostale dvije trećine”, zaključuje.

Mobilno presudno

I voditeljica odjela digitalnog marketinga Konzuma Andrea Svilokos i voditelj sektora marketinga i razvoja eKupi Martin Kralj istiću važnost ne samo internetske trgovine koja je dostupna preko stolnih računala već i one koja je dostupna preko mobitela. Oboje navode da više od 50 posto posjeta bilježe s mobilnih platformi. U pravilu kupci tako istražuju, a kupnju rade preko desktopa.

Trgovina kao softver

U Agrokoru navode da je rad na Abrakadabri i dalje vrlo intenzivan. Tvrtka A007 primjenjuje Agile Scrum pristup u ciklusima od dva tjedna. Hrvoje Ljubičić, direktor službe elektroničke trgovine Agrokora navodi da to znači da svaka dva tjedna Abrakadabra izbacuje novu verziju svog softvera s novim mogućnostima i opcijama te da istim tempom planiraju nastaviti dalje.