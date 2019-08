Zagrebačka banka otvorila cjenovnu bitku kroz 'freemium' model bankarstva

Teško će bankarstvo u Hrvatskoj postati jednostavnije, ali će zato, u globalu, biti jeftinije nego dosad. Pokazala nam je to nova usluga Telekom Bankarstvo, koju su zajednički u srijedu predstavili Zagrebačka banka i Hrvatski telekom.

Nova je usluga najveće banke u Hrvatskoj i najvećeg telekoma zamišljena kao konkurencija PayPalu, Google Payu, Revolutu, Monesi, N26, TransferWiseu i nizu drugih novih fintech igrača koji izvana dolaze na hrvatsko tržište. Zatim, kao konkurencija novim hrvatskim fintech igraćima poput Corvus Paya i konačno kao odgovor na akcije velikih banaka u Hrvatskoj - vrlo uspješan KEKSpay Erste banke i buduće mobilno bankarstvo glavnog Zabinog konkurenta, PBZ-a.

Namjerno nisam spomenuo Apple Pay, jer Zaba je najavila da se itekako trudi postići dogovor s Appleom s obzirom da drugačije ne može korisnicima iPhonea ponuditi uslugu NFC plaćanja. Apple, naime, kontrolira i svoj hardver i svoj softver - za razliku od Googla i njegovog GPaya s kojim ne surađuje.

Jedna inovacija

Baš zato, kao i svi ti novi fintech igrači, tako je i Telekom Bankarstvo predstavljeno u obliku mobilne aplikacije. Banka je to u kojoj umjesto u roku od 30 minuta u fizičkoj poslovnici, račun možete otvoriti izravno iz mobitela u roku od tri minute. Tu opciju već nude fintechi, a nešto slično u Hrvatskoj je napravio i HPB pa je zapravo bilo samo pitanje trenutka kad će to morati ponuditi i najveća banka. Zaba i HT su Telekom Bankarstvo obogatili i novom opcijom IZIpay, izravnog plaćanja s IBAN-a na IBAN, što je odgovor KEKSpayju Erste banke, koji već ima preko 40.000 korisnika.

Odgovor je to i Revolutu, koji tu opciju djelomično podržava, unutar banke, a koji ima više od 20.000 korisnika, kao i domaćem CorvusPayju koji također radi na takvoj opciji. Ali uz te očite reakcije na dosadašnje poteze konkurencije, Zaba i HT su napravili i presedan - prvi su na tržište izbacili punokrvnu bankarsku aplikaciju koja funkcionira kao 'challenger banka', odnosno prvu domaću takoreći 'freemium' banku. Telekom Bankarstvo se, naime, u praktički ničemu ne razliku od m-Zabe, postojeće mobilne bankarske aplikacije Zagrebačke banke. Unutra se nalazi čak i plaćanje skeniranjem QR koda što se očekuje da će postati novi standard za fiskalizirane račune. Najavljuje se i ugovaranje kredita izravno iz aplikacije, a banka u dogovoru s nizom trgovina nudi različite popuste. U HT-u korisnicima daju bonus za Simpa/HT bonove.

Unutar nove aplikacije su i elektronički računi, osiguranja, kupovanja udjela u fondovima, m-novčanik tj. NFC plaćanja itd. S obzirom da se do svega toga može u tri minute i za to je dovoljan mobitel i osobna iskaznica, jasno je da je nova usluga u Zabi prije svega osmišljena kao kanal za akviziciju novih korisnika, njihovo preotimanje konkurenciji, kao i za sprečavanje konkurencije da ugrozi tržišnu poziciju Zabe. I baš sve to dobra je vijest za korisnike ne samo Zabe već svih banaka u Hrvatskoj.

Zaba je najveća banka na domaćem tržištu i s ponudom Telekom Bankarstva, očigledno je započela cjenovnu utrku. Dakle, ako najveća banka svoju "challenger ponudu" cijeni 20 kuna mjesečno za očekivati je da niti jedna druga velika banka u Hrvatskoj neće biti skuplja od toga. Detalji te ponude, kao i u slučaju fintecha nekima će se svidjeti više a nekima manje, ali cjenovni rang za 'freemium' bankarske usluge u Hrvatskoj sada se dosta spustio.

U nekim segmentima i dva do tri puta. Bilo bi predugačko sada ići u sve detalje opisane u mnogobrojnim dokumentima koji su navedeni u "Uvjetima poslovanja" Telekom Bankarstva, ali neki od glavnih su deset besplatnih transakcija, tri besplatna podizanja gotovine s bankomata i besplatno slanje novca na bilo koji privatni hrvatski IBAN. Usto, dobije se i besplatno mobilno bankarstvo. Zaba si je ostavila i prostor za zaradu. Ipak riječ o freemium modelu.

Naime, jednom kad prekoračite određeni broj besplatnih usluga, sve se ostalo u Telekom Bankarstvu naplaćuje: minus 9,4 posto, Mastercard kartica 100 kuna upisnine i 150 kuna pretplate godišnje, SEPA nalozi 2 kune, a primanje novca iz inozemstva 7,5 kuna itd. Baš stoga, izvjesno je da će devet najvećih banaka konkurenata u Hrvatskoj itekako reagirati na Zabin potez.

Iskustvo Poljske

Ali osim što će suradnja Zabe i HT-a donijeti do promjena na bankarskom tržištu, izvjesno je da će se odraziti i na telekomunikacijsko. HT ovdje radi marketing i akviziciju korisnika. Što mu točno Zaba za to plaća i po kojim kriterijima to nisu komentirali ni Zaba ni HT. No, poučeni iskustvom Poljske, gdje Deutsche Telekom ima više od 600.000 korisnika bankarstva, i to po sličnom modelu, nije ni čudo da su im apetiti veliki. S obzirom da su na tržištu još dva velika telekoma, a A1 Hrvatska pokazuje veliki interes za fintech sektorom, za očekivati su nove sinergije banaka i telekoma.