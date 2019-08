U globalnoj kineskoj sportskoj ekspanziji Hrvatska će imati vrlo važno mjesto

Posljednje desetljeće obilježio je val kineskih investicija u sport, kako u samoj NR Kini, tako i u inozemstvu. Ulaže se ponajprije u nogomet, no ni ostali sportovi nisu zaboravljeni.

Cilj je jasan: Kinezi žele postati sportsk(ij)a nacija. Za to će im osim novca biti potrebno i znanje. Hrvatska je među zemljama koje bi od toga mogle izvući znatne koristi. Prije nekoliko godina kineska je vlada zacrtala cilj: do 2050. godine moramo postati nogometna supersila. Osim nogometa, značajno se investira i u maraton koji je posljednjih godina postao najpopularnija sportska aktivnost u Kini. Procjenjuje se kako će se u Kini iduće godine održati čak 1900 maratona, a vrijednost ove industrije procjenjuje se na 120 milijardi juana (oko 16 milijardi eura).

Grade 23 nogometna terena

Primjerice, kineski div Wanda Group nedavno je najavio investiciju od 297 milijuna dolara u sportsku infrastrukturu. Nakon što su prodali 17-postotni udjel u Atletico Madridu, Wanda najavljuje investicije u 23 nogometna terena i trening kampa u gradu Dalianu. I sve će to biti završeno do kraja godine, a ovi će kapaciteti moći prihvatiti do 600 igrača i trenera.

I lokalne vlasti trude se investirati u sport. Tako je prošle godine provincija Hainan osigurala investiciju od 35 milijardi juana u sportski park u gradu Sanya. Između ostalog, tu će biti kapaciteti za vodene sportove, dva premium hotela, sportski parkovi te tereni za nogomet i košarku. Najveći kineski maloprodajni lanac Suning također pojačano ulaže u sport. Njegova kompanija PP Sports kupila je 2016. televizijska prava za englesku Premier ligu za prostor Kine i Makaa.

Sada najavljuju bogatiji sadržaj samih prijenosa, više sadržaja koji će kineski pretplatnici (njih više od šest milijuna) moći vidjeti od ove sezone. Suning je inače vlasnik većinskog udjela u milanskom Interu, a vlasnik je i kineskog prvoligaša Jiangsu Suninga. Također, kupio je televizijska prava za azijsku Ligu prvaka, španjolsku La Ligu, njemačku Bundesligu, talijansku Serie A te europsku Ligu prvaka.

Uče od hrvatskih stručnjaka

Gdje je u svemu tome Hrvatska? Na prvi pogled se čini kako nismo na radaru. Zapravo, upravo je suprotno. Prošlogodišnji uspjeh hrvatske nogometne reprezentacije na SP-u u Rusiji pozicionirao je Hrvatsku kao sportsku naciju u očima Kineza. Pogotovo nogometnu. Zato nije slučajno što će kineski investitori u Hrvatskoj graditi čak dva stadiona - u Velikoj Gorici i u Rijeci. Predviđeni rok za odigravanje prve utakmice na novom stadionu u Velikoj Gorici je 15. listopada 2023. godine. Prevedeno, za 50 mjeseci, što bi svakako trebalo biti dovoljno vremena. Kako se navodi, na nešto manje od 375.000 četvornih metara planirana je izgradnja stadiona, kampa, nogometne akademije, ali i hotela, trgovačkog centra...

Osim toga, postoji značajan potencijal za korištenje hrvatskog know-howa u sportskom sektoru, posebno u nogometu i rukometu. Poznato je da će ove godine u rukometnoj SEHA ligi igrati kineski klub Beijing Sport University. Kinezi su klub od 1. kolovoza prebacili u Zagreb. Treniraju u dvorani Kutija šibica, a utakmice će igrati u Sutinskim vrelima. Jedan od uvjeta da novi klub uđe u ligu je i da joj pridonese financijski. Tako će Kinezi sigurno malo ojačati blagajnu lige, a nije nemoguće i da se, primjerice, završni turnir igra u Pekingu.

Većina igrača koji će igrati u SEHA Gazprom ligi su kineski reprezentativci, a Kina želi da muška reprezentacija osvoji medalju na Azijskim igrama koje će se održati 2022. godine u kineskom gradu Hangzhouu. Odigravanjem košarkaške utakmice u studenome prošle godine i simbolično je započeta kinesko-hrvatska sportska suradnja, koja zemljama na potpuno suprotnim stranama svijeta otvara potpuno novu viziju sportske budućnosti.

Više od stotinu kineske djece svih uzrasta godišnje povjereno je hrvatskim stručnjacima na edukaciju i učenje na hrvatskom sportskom primjeru, posebice u tradicionalno jakim hrvatskim sportovima poput nogometa, rukometa, vaterpola i košarke. Kinezi u Hrvatskoj dobivaju kvalitetnu naobrazbu, a na području sporta stručnu izobrazbu u nogometu, rukometu, vaterpolu i košarci, dok u drugom smjeru mladi hrvatski sportaši, ali i treneri imaju mogućnost trenirati u gimnastičkim i stolnoteniskim kampovima, koji su najbolji na svijetu, kao i onima za zimske sportove, a mogućnosti su tu neslućene, s obzirom da je Peking domaćin sljedećih Zimskih olimpijskih igara.

Lakši dolazak na pripreme

Suradnja se održava u zajedničkoj organizaciji s Hrvatskim olimpijskim odborom, Gradom Zagrebom, Sveučilištem u Zagrebu i Kineziološkim fakultetom u Zagrebu. Agilni voditelj ovog projekta Damir Knjaz itekako je svjestan potencijala koje ova suradnja nosi i siguran sam da će kineska strana biti iznimno zadovoljna ovom pričom. Osim toga, pripremaju se i modeli suradnje u sportu na razini sveučilišta između Hrvatske i NR Kine.

Sportska akademija samo je jedan od modela. Poseban segment moguće suradnje jesu dolasci kineskih sportskih ekipa na pripreme u Hrvatsku. U jednoj od prošlih kolumni pisao sam o neophodnosti labavijeg viznog režima i uvođenja izravne zračne linije. Riješimo li te probleme, sigurno će i sportska suradnja na razini Hrvatska-NR Kina dobiti na dodatnoj dinamici.