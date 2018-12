Još nije prekasno da Europska unija zaštiti svoju digitalnu infrastrukturu

Teško čovjeku koji je puno uložio u kanale netom prije no što su željeznice počele prvi put prometovati. Stoga biste mogli razumjeti, na primjer, zašto se upravitelj kanala Bridgewater (možda i prvog engleskog kanala) tako žestoko protivio planiranoj željeznici između Liverpoola i Manchestera. Međutim, tehnološki napredak nije se mogao zaustaviti niti su se mogli izbjeći izazovi koji su se zbog njega pojavili. Isto vrijedi i za današnje digitalne inovacije.

Kad je željeznica između Liverpoola i Manchestera 1830. konačno puštena u promet, postigla je revolucionaran uspjeh, započela doba parnog pogona i promijenila svijet na dotad nezamislive načine. U to doba metalne tračnice granale su se kao žile na listu biljke preko cijelog svijeta zahvaćenog industrijalizacijom i tako omogućile novu razinu povezanosti, koju su kriminalci brzo počeli zloupotrebljavati. Kako bi se s njima izašlo na kraj, osnovana je potpuno nova policijska služba.

Izazovi nove 5G mreže

Svijet je danas na pragu nove revolucije u povezanosti, posebno kad uzmemo u obzir infrastrukturu koja će iz temelja promijeniti kako se međusobno povezujemo, te stoga ne smijemo zanemariti pouke koje možemo izvući iz iskustva sa željeznicom. Za razliku od dolaska željeznice, nova revolucija neće utjecati samo na promet. Zaboravite na internet stvari.

Sada je riječ o internetu svega: više decentraliziranoj digitalnoj budućnosti u kojoj će ljudi, podaci i stvari biti povezaniji nego ikad. Kad je sigurnost u pitanju, moramo se pobrinuti da tehnološki razvoj ne projuri mimo nas kao brzi jutarnji vlak za Manchester dok se mi ljuljuškamo na kanalu. Moramo dobro razmotriti strateške slabosti koje će te tehnologije prouzročiti i predvidjeti kako bi zlonamjerni akteri mogli pokušati iskoristiti novu digitalnu infrastrukturu u svoju korist ili je upotrijebiti kao oružje.

Nekih smo izazova već svjesni, npr. zloupotrebe društvenih mreža za širenje dezinformacija, ponekad i upotrebom najmodernijih sredstava kao što su potpuno lažirani snimci i umjetna inteligencija. Međutim, ključno je razgovarati i o samoj infrastrukturi. Uvođenje pete generacije tehnologije za mobilnu komunikaciju, 5G, poseban je izazov jer će se na njoj temeljiti globalna povezivost. To otvara strateška i sigurnosna pitanja u područjima kao što su sigurnost lanaca opskrbe i podrijetlo infrastrukture.

Kako zajamčiti da su komponente namijenjene budućim generacijama europske tehnologije, ne samo 5G, sigurne? Sigurnost digitalnog lanca opskrbe već je sada poprilično upitna; u vezi s tim uputio bih vas, na primjer, na vijesti o poduzećima koja su našla tajnovite čipove na matičnim pločama svojih poslužitelja, naizgled ugrađene još u proizvodnji.

Raznovrsnost dobavljača

Britanska vlada upozorila je telekomunikacijska poduzeća da pažljivo biraju svoje dobavljače, dok Sjedinjene Američke Države razmatraju ograničavanje nekih vrsta izravnih stranih ulaganja u ključne tehnologije kao što su poluvodiči i robotika. Za sigurnost lanca opskrbe digitalne infrastrukture potrebna nam je veća transparentnost podrijetla tehnoloških komponenti. Ključna je i raznovrsnost dobavljača.

Nadalje, za uspostavu povjerenja u međunarodne partnere trebamo zajedničke norme i pravila. To su temelji nedavnog prijedloga francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, opisani u Pariškom pozivu na povjerenje i sigurnost u kiberprostoru. Prema Macronu internet je postao mjesto sukoba u kojem zlonamjerni akteri zloupotrebljavaju sigurnosne propuste u digitalnim proizvodima i uslugama. On predlaže da Europa stvori internet povjerenja, utemeljen na poštovanju zakona i suradnji. Slažem se s njim. Građani Europe trebali bi i dalje moći uživati u svojim životima na internetu, sigurni u to da su njihove temeljne vrijednosti i prava, kao što su sloboda govora, zaštićeni. Trebamo uravnoteženu strategiju u kojoj možemo iskorištavati tehnološke inovacije kako bismo osigurali svoju ekonomsku budućnost, a pritom izbjeći otvaranje ogromnih sigurnosnih propusta.

Treba djelovati odmah jer vlak tehnologije već odmiče. Stoga trebamo razmišljati o ublažavanju rizika i istodobno se pobrinuti da se situacija u kojoj se sada nalazimo ne ponovi u budućnosti. Dok se suočavamo s tim zaista golemim izazovom moramo izbjeći nepromišljene protumjere kao što su protekcionizam i druge mjere kojima se koče inovacije.

Usklađena ulaganja

Zato je potrebno odrediti opseg i raširenost rizika te odlučiti što je zaista strateški bitno. Za Europu to znači da treba ne samo zaštititi lance opskrbe nego i nastojati ostvariti velika usklađena ulaganja u naše vlastite tehnološke industrije. Europska komisija u jedinstveno je povoljnom položaju da potakne ta nastojanja u više sektora. Još nije prekasno da Europa zaštiti svoju digitalnu budućnost. Čak je i vlasnik kanala Bridgewater na kraju uvidio kamo vjetar puše i - uložio hrpu novca u konkurentsku željeznicu.

