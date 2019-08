Je li Infobip već sada teži od milijardu dolara pokazat će prvi investitor

Sve je jasnije da Infobip mijenja investicijsku politiku. Startup, koji su osnovali Silvio Kutić, Roberto Kutić i Izabel Jelenić, više ne skriva da je zainteresiran za investicije, a glavna tema o kojoj se bruji u branši je vrijedi li Infobip već sada više od milijardu dolara.

Iako ima onih koji su u to čvrsto uvjereni, činjenica je da se to još uvijek ne zna. Na razne načine kontaktiralo me u posljednje vrijeme više ljudi koji tvrde da Infobip već sad vrijedi i više, ali nitko od njih o tome ne želi javno govoriti. Neki se pravdaju i NDA ugovorima.

Velike ambicije startupa

Logično bi bilo da odgovor na to pitanju daju ulagači, kao u slučaju Rimac Automobila nakon posljednje investicije. Mate Rimac je tada izjavio da: "...što se vlasništva tiče, sada držim 47,7 posto. Kineski Camel group je na 14 posto, Hyundai na 11 posto, Porsche 10 posto, Kia 2,7 posto i ostalo su manji udjeli dosadašnjih ulagača iz 2012. i 2013. godine."

Iz toga se može izračunati da su Hyundai i Kia svojih 80 milijuna eura uložili u Rimčevu tvrtku uz valuaciju od 584 milijuna eura ili 4,3 milijarde kuna. Drugim riječima, investitori su sami potvrdili da je Rimčeva tvrtka na pola puta da postane startup jednorog, odnosno na pola puta da postane startup koji tržišno vrijedi barem milijardu dolara. U Hrvatskoj, zasad, barem javno, nema tako vrijednog startupa. Svojevremeno se pričalo o tome da bi Bellabeat Sandra Mura i Urške Sršen mogao biti nadomak valuacije od 300 milijuna dolara.

No, zatim se u Bellabeatu dogodio niz promjena, a ta se valuacija prestala spominjati, nije čak ni objavljena pa ostaje u prostoru nagađanja. Niz drugih hrvatskih startupa ima dobre temelje da jednom dosegnu velike valuacije. Posljednji u nizu je ReversingLabs, koji je upravo u Las Vegasu osvojio nagradu "Black Unicorn". To ga ne čini jednorogom, ali otkriva kakav plan ima ova visoko-tehnološka tvrtka iz Zagreba. Velike ambicije ima još dosta hrvatskih startupa poput Tolara i Zizooa, ali i Agrivija, Altproa, Bulb Technologiesa, Electrocoina, Includea, Gideon Brothersa, Nanobita, Oradiana, Photomatha (i Microblinka), Visage Technologiesa i Zipatoa.

Taj popis svakako nije potpun, a jednako tako ne znači ni da će se sve njihove aspiracije ujedno realizirati. No, za razvoj hrvatskog startup ekosustava iduća će prijelomna stvar biti upravo pojava prvog hrvatskog jednoroga. Nakon što je Microsoft kupio estonski startup Skype za vrtoglavih 8,5 milijardi dolara, mnogo se toga u toj sjevernoj državi promijenilo. Mnogo je toga postalo moguće.

Od toga da i drugi naprave vlastite startupe preko toga da osnivači i zaposlenici Skypea, koji su bili i suvlasnici, sada imaju kapital i znanje koje mogu prenijeti na lokalni ekosustav i dodatno ubrzati njegov razvoj pa do toga da je cijela država pozitivnije počela gledati na digitalizaciju po čemu su Estonci danas prvaci u EU. Iz te je perspektive dobro da se napokon pojavi jedan jednorog, bez obzira postala to Rimčeva tvrtka ili Infobip. I dok se Rimac kroz stvaran interes ulagača kontinuirano penje prema tom cilju, Infobip je trenutačno u investicijskom smislu gotovo pa na razini obiteljske tvrtke. Uostalom, dva od tri osnivača su braća (Kutići). No, vidi se da rade na tome da se to promijeni, i to na više načina.

Prihodi veći od Rimčevih

Kako je objavio Silvio Kutić, koji osim što je suosnivač, ujedno je i direktor tvrtke, Infobip je deset posto dionica prenio na svoje zaposlenike. Bilo je priča da se kompanija financira investicijskim kapitalom, posebno stoga što joj je formalno globalno sjedište u Londonu, to iz Infobipa odlučno niječu. Potvrdili su ipak da stalno primaju ponude od raznih korporacija za preuzimanjem.

Nisu željeli objaviti o kojim se tvrtkama radi, ali ono što se zna je da Infobip surađuje s gotovo svim najvećim internetskim kompanijama na svijetu od Facebooka i Ubera na dalje. Infobip ujedno ima i višestruko veće prihode od Rimac Automobila. Lani je utržio 3,3 milijarde kuna (435 milijuna eura) i već dvije godine zaredom raste 30 posto. No, najviše mu ide u prilog što mu je glavni konkurent po svim poslovnim pokazateljima američki Twilio, s tom razlikom što je on na burzi u New Yorku i tako izlistan ima tržišnu kapitalizaciju od 17,4 milijardi dolara.

I onda Silvio Kutić izjavi ostaje otvoren za opciju da Infobip napravi IPO u SAD-u. Odlična vijest, ali još uvijek nam nije sa sigurnošću odgovorila da li pričamo o jednorogu ili ne. Na to će pravi odgovor dati prvi investitor. Možemo se samo nadati da će to biti što prije.