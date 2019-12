Direktor najbogatije svjetske banke vozi se podzemnom željeznicom, sam si ide po kavu i dodatno zarađuje kao DJ

Foto: Reuters

Da, zaradio je 23 milijuna dolara prošle godine, ali otkako je u listopadu 2018. preuzeo kormilo u investicijskoj banci od Lloyda Blankfeina, izbjegavao je dosadno Wall Street ponašanje, piše CNBC Make It.

Pedeset sedmogodišnji Solomon, na primjer, poznat je kao "D-Sol" vikendom, kada nastupa kao klasični rock DJ u noćnim klubovima u New Yorku, Miamiju i na Bahamima (pušta bendove kao što su Guns N ' Roses i White Stripes).

Solomon se također vozi podzemnom željeznicom New Yorka do posla i preferira donošenje vlastite kave u ured.

"Mislim, zašto ne biste uzeli metro?" Solomon je nedavno rekao Fortuneu. "Ne ozbiljno. To je brže i učinkovitije. Znate, gradonačelnik New Yorka [Bill de Blasio] može se voziti podzemnom željeznicom. Zašto ne može izvršni direktor Goldman Sachsa?"

(U stvarnosti se De Blasio ponekad vozi podzemnom željeznicom u promotivne svrhe, on se obično vozi privatnim automobilom na posao i u teretanu, zbog svog užurbanog rasporeda, kako kaže.)

Prema Fortuneu, pojedini članovi odbora Goldman Sachsa nisu zadovoljni idejom Solomona u podzemnoj željeznici. Ali njega to ne muči. Niti činjenica da je njegova DJ persona postala hrana za medije, barem ne više.

Solomon je prvi put otkriven kao DJ D-Sol od strane New York Timesa 2017. godine, kada je bio supredsjedatelj u Goldman Sachsu i usred svoje kampanje da postane izvršni direktor. Solomon je rekao da su ga neki suradnici nagovarali da objesi slušalice ako dobije posao, a i sam se osjećao zabrinuto da ga javnost neće shvatiti ozbiljno.

"Na trenutak sam pomislio:" Pa, mogu li to učiniti? Ne mogu li to učiniti? ”Solomon je rekao Fortuneu. No, uz podršku Blankfeina, odlučio se nastaviti.

"Znate šta, to sam ja, i nitko mi neće govoriti da ne igram golf", rekao je Solomon. "A zašto ne bih, jer sam predsjednik uprave?" (Salomon svu svoju zaradu kao DJ daje u dobrotvorne svrhe.)

Sada kao šef Goldmana, Solomon želi osigurati se više sviđa i poštuje od strane ljudi nego što mu se zavidi i što ga se boji.

Brinući se za vlastitu kavu i i pojavljujući se nenajavljeno na uredskim sastancima tijekom dana mali su koraci prema tome. Također omogućuje kolegama ili gostima koji imaju zakazan sastanak da zaobiđu recepcionere i izravno pokucaju na njegova vrata. Štoviše, Solomon je objavio vijesti u ožujku kada je popustio u politici pravila oblačenja, proglasivši odijela i kravate neobaveznima.

Pored poslovne kulture tvrtke , prva godina Solomona na mjestu generalnog direktora bila je izazovna.

Ukupni prihodi u Goldmanu opadaju od 2010, jer su sredstva poput obveznica i roba pala na 37% neto prihoda tvrtke, što je pad od 72% u 2009.

Salomon je također zadužen da usmjeri Goldman u komercijalno bankarstvo. Goldman je u kolovozu predstavio svoju prvu kreditnu karticu u partnerstvu s Appleom. (Od tada je posudio oko 10 milijardi USD vlasnicima Apple kartica, od kojih neki prije toga nisu imali kreditnu povijest ili su imali ispodprosječnu kreditnu sposobnost). Solomon je nedavno negirao optužbe o spolnoj diskriminaciji pri dobivanju Apple Card-a, nakon što je suosnivač Basecampa David Heinemeier Hansson prigovorio da su njegovoj supruzi ponuđeni drastično lošiji uvjeti kreditiranja nego njemu, unatoč tome što je bila bolji kandidat.

Solomonov osobni život također je bio buran. Razvod je okončan 2018. godine, a tijekom drugog tjedna na mjestu predsjednika Goldman Sachsa, njegov bivši pomoćnik se ubio nakon što je optužen za krađu vina vrijednog 1,2 milijuna dolara iz Solomonove kolekcije.

Ali bilo da vodi investicijsku banku ili ostvaruje rekorde, ako odlučim da ga nešto zanima to će i napraviti. "Mislim, pokušat ću to učiniti u skladu sa svojim najvećim mogućnostima, ili to neću uopće učiniti.", rekao je za Fortune.