Zašto NO Zvečeva napušta drugi po veličini dioničar?

Pad prodaje u prvih 6 mjeseci 2018. iznosi sedam posto/Boris Ščitar/VL/PIXSELL

Poveći paket jučerašnjih objava požeške tvrtke Zvečevo preko Zagrebačke burze njezinog je predsjednika Uprave i većinskog dioničara Zdravka Alvira zatekao na godišnjem odmoru, pa je u kratkom telefonskom razgovoru želio tek potvrditi promjene vezane uz Nadzorni odbor.

U Zvečevu je, naime, ustrojen NO koji već godinama djeluje u sastavu od 7 članova, no za skupštinu dioničara 30. kolovoza Uprava je upravo predložila i dopunu dnevnog reda, u sklopu koje je i intervencija u temeljni akt društva u dijelu nadzora. Predložena statutarna promjena glasi da NO može imati 3 do 7 članova, a da će Zvečevo po novome imati 3 nadzornika, potvrdio je Alvir, što znači mandat na 4 godina za tri nova-stara nadzornika: to su Anđelko Jerković, Ante Gojević i Hrvoje Alvir. S tim u vezi već se nagađa što znači izostanak Tonija Kozine koji je u NO-u od 2014., a nakon financijske injekcije njegove Ultima ulaganja u stabilizaciju Zvečeva koja je tako postala drugi po veličini vlasnik Zvečeva (19,5%).

Kako bilo, uži NO može biti i funkcionalniji, načelni je stav poznavatelja prakse korporativnih tijela upravljanja, no ostaje za vidjeti što će se u nastavku iskristalizirati. Zasad pak Zvečevo plijeni i s GFI za 2017., značajnu godinu po poteškoćama kad je izgubio mjesto na policama Konzuma, ali se na njih i vratio, te što je započet te finiširan predstečaj kroz sklapanje sporazuma s vjerovnicima.

Kod Zvečeva je primijećena rijetka pojava u praksi u vidu suzdržanog mišljenja od strane revizora, ovdje Deloittea. Bez ulaženja u konkretni slučaj i osnove zašto se sve Deloitte odlučio na to (niz razloga je naveden u danoj osnovi za suzdržanost) poznavatelji načelno pojašnjavaju zašto suzdržanost ponekad može biti i lošija od negativnog mišljenja, i tako navode "zbog nemogućnosti provjere knjiženja materijalnih činjenica".

Posljednje dvije i pol godine poslovanja Zvečeva obuhvaćene aktualnim prezentiranjem GFI, dakle za 2016. i 2017, te posljednjih 6 mjeseci, uz ostvarene gubitke u 2016. i 2017., pokazuju pad od 45% prihoda od prodaje u 2017. naspram 2016. Prema godišnjem izvješću o stanju društva za 2017., pad prodaje je zabilježen u svim segmentima - kod konditorskih proizvoda, Lasta asortimana i alkohola.

U prvom polugodištu, međutim, isplivali su efekti predstečajnog sporazuma, i zahvaljujući između ostalog otpisima obveza prema dobavljačima Zvečevo je bilo u plusu od oko 25 mil. kn. Smanjenje prodaje u prvih 6 mjeseci iznosi 7% u odnosu na isto razdoblje lani, kao posljedica gubitka polica u Konzumu, visokih troškova proizvodnje, i nemogućnosti njezina financiranja u svim segmentima poslovanja.