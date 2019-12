Zapad i istok Zagreba mogli bi se spojiti 'polupodzemnom željeznicom'

Foto: Pixsell / Getty Images

Tramvaj na Malešnici, njime ugodno do Adžijine, a onda spuštanje na -1 i podzemnom etažom preko Donjeg grada pa nakon Zvonimirove opet na površinu i lagano sve do Dupca, piše Večernji list.

Jest, zvuči ovo pomalo kao neki znanstveno-fantastični filmić, ali nismo ništa sanjali, ovo je scenarij Grada za spoj zapada i istoka metropole koji se predviđa i najnovijim izmjenama Generalnog urbanističkog plana (GUP).

O njima će se odlučivati na Skupštini u veljači, a ovu bismo “polupodzemnu željeznicu” možda i zanemarili da prekjučer nije raspisan natječaj za izradu idejnog projekta produžene Kranjčevićeve koja bi trebala činiti upravo jedan dio dionice te buduće tramvajske trase.

Tristo tisuća kuna vrijedan dokument morat će izraditi firma koja pobijedi na nadmetanju, a on će biti podloga za ishođenje lokacijske dozvole za buduću prometnicu. A što je točno produžena Kranjčevićeva? E, pa ona bi u nekim boljim danima trebala preko Nove ceste doći do Fallerova šetališta i onda u konačnici sve do Zagrebačke ceste na kojoj bi se spajala s produženom Ulicom Ivane Brlić Mažuranić.

Grad sada želi dobiti lokacijsku dozvolu na temelju projekta koji će se raditi za dionicu dugu 700 metara, od Selske ceste do Fallerova šetališta.