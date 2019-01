Zagreb gubitnik, slavonske županije imat će više koristi

Do kraja siječnja odluka o novoj podjeli hrvatskih regija

U Bruxelles će Vlada idući četvrtak, 24. siječnja, uputiti prijedlog nove podjele regija u Hrvatskoj, a prema prijedlogu nacionalne klasifikacije prostornih jedinica NUTS 2 koji su predstavnicima Hrvatske zajednice županija i Udruge općina i gradova iznijeli predsjednik Vlade Andrej Plenković i ministrica regionalnog razvoja i europskih fondova Gabrijela Žalac, dosadašnju podjelu na dvije regije zamijenit će novom sa četiri.

Postojeći model postavljen je još 2012., a njime je sedam priobalnih županija uključeno u Jadransku, dok su 13 županija i Grad Zagreb objedinjene u Kontinentalnu Hrvatsku. Od početka se kao glavna slabost te podjele pokazala hrvatska metropola, jedina s više od 100 posto prosjeka razvijenosti EU, koja je ograničavala potencijal korištenja europskih sredstava u ostalim kontinentalnim županijama.

Glavni grad izdvojen

Kako je u međuvremenu broj stanovnika u Zagrebu prešao 800 tisuća, a Eurostat pozvao sve članice da do kraja siječnja predlože promjenu NUTS podjele, provedena je studija na kojoj su angažirani Institut za razvoj i međunarodne odnose. Od devet analiziranih podjela odabran je kao najbolji model da se Zagreb izdvoji kao zasebna NUTS 2 regija. Jadranska Hrvatska ostaje u istom sastavu, dok bi Sjevernu Hrvatsku činile Krapinsko-zagorska, Međimurska i Koprivničko-križevačka županija. Središnju i Istočnu Hrvatsku činile bi slavonske županije plus Bjelovarsko-bilogorska, Karlovačka, Sisačko-moslavačka, s time da je ostavljena opcija i da Bjelovarsko-bilogorska može biti i u sastavu Sjeverne Hrvatske.

O tome će u idućih tjedan dana odluku donijeti sama županija, no u oba slučaja novom će podjelom, kao i ostale kontinentalne, imati bolje pozicije i veći stupanj regionalnih potpora nego aktualnom podjelom. U županijama na istoku Hrvatske, te Sisačko-moslavačkoj i Karlovačkoj bi tako razina regionalnih potpora rasla za 25% u odnosu na sadašnje stanje. One u sjeverozapadnom dijelu ostvarile bi pravo na 10-postotno povećanje regionalnih potpora, dok bi jadranske nominalno ostale na sadašnjoj razini, ali bi u stvarnosti i one zabilježile povećanje jer je, prema službenim pojašnjenjima, većina intervencija temeljenih na regionalnim potporama do sada uključivala smanjene razine potpora za 10% kako bi se promovirala jednaka razina potpora za obje regije, kontinentalnu i jadransku.

Pozitivni efekti

Izdvajanjem Zagreba u jednu regiju, zbog stupnja razvoja bi razina obveznog nacionalnog sufinanciranja na njegovom području iznosila 60 umjesto 30%, a korisnici regionalnih potpora na zagrebačkom području imat će 5% nižu razinu regionalnih potpora u odnosu na postojeće stanje. Predsjednik Hrvatske zajednice županija Goran Pauk ocijenio je kako će prijedlog sigurno pridonijeti povećanju kvalitete života u svim županijama te povećanom povlačenju sredstava iz fondova EU. Pozitivan efekt posebice će uslijediti poduzetnicima u županijama kontinentalne Hrvatske, jer će iz fondova koji su dostupni imati mogućnost primati više potpore.